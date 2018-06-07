"İki madalya alıp bırakacağım"

Türkiye'nin cimnastikte büyükler kategorisinde kazandığı ilk ve tek Avrupa Şampiyonası madalyasının sahibi milli sporcu Ümit Şamiloğlu, kariyerinde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyasının eksik olduğunu belirterek, "Kariyerimde eksik iki madalyayı tamamlayıp sporu bırakacağım." dedi.

Ümit Şamiloğlu, sporculuk kariyeri, başarıları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin cimnastikte büyükler kategorisinde kazandığı tek Avrupa Şampiyonası madalyasının sahibi 38 yaşındaki Şamiloğlu, elde ettiği başarıların yeni nesil sporcuların ufkunu açtığını söyledi.

İsviçre'nin Lozan kentinde 2008 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyükler barfiks kategorisinde kazandığı madalyanın genç sporculara ilham kaynağı olduğunu dile getiren milli sporcu, "Hırvat bir antrenör, madalyayı kazanmamın ardından yanıma gelerek 'Kazandığın bu madalya, bana cimnastik ülkesi oymayanların da madalya kazanacağını gösterdi.' demişti. Kazandığım Avrupa Şampiyonası madalyası, sadece Türk cimnastiğinin değil tüm ülkelerin bakış açısını değiştirdi. Her şeyin başı ufuk. Ufkunuzu geniş tutarsanız, hedeflerinize ulaşırsınız." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kendisi için büyük önem taşıdığını dikkati çeken Ümit, "Zamanında yapamadıklarımı, şimdi yapabileceğim ortama sahibim. Kariyerimde eksik iki madalyayı tamamlayıp sporu bırakacağım." ifadelerini kullandı. Ümit Şamiloğlu, antrenörlüğünü yapan Erdoğan Kapucu'nun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve eksiklerini Kapucu sayesinde aştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Tüm konsantrasyonumu şimdiden 2020'ye çevirdim. 38 yaşında olmama karşın kendime hala yeni hedefler koyabiliyorum. Çünkü vücudumun bunu kaldırabildiğini görüyorum. İnsanlar genelde bana yaşımdan dolayı zorlanıp zorlanmadığımı soruyor. Hatta katıldığım uluslararası organizasyonlarda diğer sporcular bana 'superman' diyor. Vücudumla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Rakiplerinizle aynı şartlarda yarışıp onlardan geri kalmadığınızı görünce motivasyonunuz da artıyor. Bu noktada psikolojik olarak hazırlanmak işin daha zor kısmı. Bu saatten sonra çok çalışmanın bana bir yararı olacağını düşünmüyorum. Artık iş, doğru ve sistematik çalışmaya döndü. Dünya da bu noktaya doğru ilerliyor. Başarılı olacağıma inanmasam, bu kadar çabayı göstermem. Çünkü cimnastik ciddi şekilde yıpratıcı bir spor."

"Kürsü şansımı kimseden eksik görmüyorum"

Ümit Şamiloğlu, önlerinde Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatarak, hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüğünü dile getirdi. Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara katılmak adına önemli olduğuna vurgu yapan milli cimnastikçi, "Performansımın en üst noktasını, olimpiyatlara yakın bir dönemde yakalamak durumundayım. Yaptığım hataları biliyorum, hatta bu anlık hatalar yüzünden birçok madalya kaçırdım diyebilirim. Performans sergileyemeseniz bile madalya alarak hedefe ulaşabilirsiniz ama madalyayı istediğiniz performansı sergilemeden elde ederseniz, sonraki organizasyonlara kaygılı girmenize neden olur. Performansım şu an için istediğim seviyede. Kürsü şansımı kimseden eksik görmüyorum, eksik görsem hemen bırakırdım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya olsa da olmasa da benim için aktif sporculuk hayatımın bitiş noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Çok kaliteli gençler geliyor"

Ümit Şamiloğlu, Türkiye'de son yıllarda spora yapılan yatırımların tüm branşlarda olduğu gibi cimnastikte de büyük değişimler sağladığını ifade etti. Milli sporcuların, Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüde yer almak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunun altını çizen milli cimnastikçi, "Altyapıdan birçok kaliteli sporcuya sahibiz. Çok kaliteli gençler geliyor. Bugüne kadar birçok finalde kaybetmelerine karşın oralarda olmak bile büyük bir tecrübedir. Genç arkadaşlarımız, adım adım madalyaları almaya başladı. Biz de bu gençlere, yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla örnek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şu an spordaki imkanların geçmişte bulunmadığını ve birçok zorluğa rağmen şampiyonluklar elde ettiğini dile getiren Ümit, Türkiye'de sporun ve cimnastik branşının çok iyi yerlere geldiğini vurguladı. Eskiden yarışmalarda diğer ülke ekiplerini kıskanarak takip ettiklerini ancak yaşanan bu olumsuzlukların Türkiye'de son 15 yılda yapılan yatırımlarla değiştiğine dikkati çeken Ümit Şamiloğlu, şunları kaydetti: "Yarıştığımız ülkeler, organizasyonlara masörü, doktoru, diyetisyeni, fizyoterapistiyle gelirdi. Biz de ne zaman bu noktalara ulaşacağız diye düşünürdük. Günümüzde durum değişti, artık biz de şampiyonalarda aynı şartlarda yer alıyoruz. Son 15 yılda yapılan yatırımlar, Türk sporunda büyük bir gelişim sağladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu da çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bizler, Türk sporunun anlayışının ve imkanlarının sıkıntılı olduğu dönemlerde başarılar kazandık. İnanıyorum ki, genç arkadaşlarımız bu imkanlar sayesinde çok daha iyi noktalara gelecek. Artık büyük yarışmalarda da madalya alma zamanı geldi, başarı kazanma noktasında ilerliyoruz."