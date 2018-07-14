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İkinci gün müsabakaları başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde müsabakalar başladı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:31
İkinci gün müsabakaları başladı

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda deste küçük, deste orta, deste büyük boy, minik-1, teşvik-1, teşvik-2, büyük orta boy pehlivanları kura çekmek üzere çayıra geldi.

Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, Kırkpınar davul zurna ekibinin güreş havalarıyla kol bağladı, peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle güreşe tutuştu.

Bugün öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkacak. Kuranın ardından başpehlivanlık mücadeleleri başlayacak.



 

AA

Anahtar Kelimeler:
Davul ZurnaGüreşKırkpınarYağlı Güreş
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