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İlk madalyamız snowboarddan

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde, snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:45
İlk madalyamız snowboarddan

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Palandöken ilçesindeki Palandöken Kardelen pistinde 30 sporcunun yarıştığı eleme yarışlarının ardından paralel büyük slalom finali düzenlendi. Final yarışlarında 54 puanla milli sporcu Aydan Karakulak üçüncülüğü elde etti. Karakulak, bu sonuçla EYOF'un kış organizasyonları tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Yarışta, kızlarda altın madalyayı 90 puanla Rus sporcu Elena Boltaeva, gümüş madalyayı ise aynı ülkeden 72 puanla Anastasia Kurochkina kazandı. Türkiye'den Zehra Gözdenur Geneske ise dördüncü oldu.

Erkeklerde Emre Boydak 4. geldi
Erkeklerde eleme yarışlarında üçüncü olan Emre Boydak, final bölümünde dördüncü sırayı aldı. Yarışmaya katılan diğer milli sporculardan Yavuz Dumlu altıncı, Can Yılmaz Yıldırım ise sekizinci sırada kendilerine yer buldu. Erkeklerde Rus Dmitry Loginov 90 puanla altın madalyayı boynuna taktı. Loginov'u 72 puanla takip eden aynı ülkeden Stepan Naumov gümüş, 54 puanla Sloven sporcu Ziga Ozebek de bronz madalyayı elde etti. Yarışların ardından dereceye giren sporculara çiçek takdim edilirken, madalya töreninin akşam düzenleneceği belirtildi.

Kıyıcı: "Diğer branşlarda da madalya umudumuz var"
Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, yaptığı açıklamada, Aydan Karakulak'un, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya alan ilk Türk sporcu olduğunu söyledi. Kıyıcı, EYOF'ta madalya almaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Karakulak'ın aldığı bu madalya bizi çok mutlu etti. Antrenmanlarını diğer sporcular gibi aksatmadan yapmıştı. Diğer branşlarda da madalya umudumuz var. Umuyorum diğer branşlarda da sporcularımız madalya alarak bizi sevindirecek." dedi.

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EYOF 2017Aydan KarakulakSnowboard
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