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‘İlk üç içinde olmak önemli’

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, “Amacımız ülke olarak en çok madalya kazanan ilk üç ülke arasında yer almak” dedi

24 Ağustos 2018 Cuma 17:16
‘İlk üç içinde olmak önemli’

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Polonya’da 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda en fazla madalya kazanan ülke olmak istediklerini ifade etti. Ergin, Legnica kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya ilişkin görüşlerini aktardı. Avrupa Şampiyonası için ekim ayından bu yana hazırlandıklarını dile getiren Ergin, “Bu seneki hedef yarışmalarımızdan bir tanesi. Amacımız ülke olarak en çok madalya kazanan ilk üç ülke arasında yer almak.” dedi.

‘Güzel sonuç alacağız’

Sezon öncesinde 2 ayaklı bir plan yaptıklarını anlatan milli takımlar teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti: “Birincisi yani Akdeniz Oyunları bölümünü başarılı geçirdik diye düşünüyorum. Planın ikinci aşamasında ise sporcuların yıl içindeki eksiklerini kapatmaya çalıştık. Son hazırlık kampını Antalya’da gerçekleştiriyoruz. Bu kampta da Almanya ile özel bir yarışma düzenledik. Bu da mevcut durumumuz hakkında bilgi verdi. Avrupa Şampiyonası’ndan güzel sonuçlarla döneceğiz.”

Şampiyonanın dünya sıralamasına da puan vereceğine dikkati çeken Ergin, “Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz’un sıçraması var. Buradan alacağı puanlar onu yukarılara çıkaracaktır. Yasemin Ecem Anagöz ilk 20 içinde. Takım olarak baktığımızda da Avrupa’da erkekler ve kadınlarda ilk üç içindeyiz. Her yarışmada kürsüde yer almak önemli” değerlendirmesini yaptı. Teknik direktör Ergin, 2019 yılında Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak Avrupa Oyunları’na erkeklerde ve kadınlarda tam kadro katılmak istediklerini anlatarak, “Avrupa Oyunları, olimpiyatlar öncesinde takımlarımızın gücünü göstermek için basamak olacak. Avrupa Şampiyonası’nda erkekler ve kadınlarda madalya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
OkçulukMete GazozGöktuğ Ergin
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