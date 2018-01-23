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İlk yarı finalist Edmund

Tek erkeklerde dünya klasmanının 49. basamağındaki Edmund, 3 numaralı seribaşı Dimitrov'u eleyerek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale kaldı.

23 Ocak 2018 Salı 09:59
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İlk yarı finalist Edmund

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenen Kyle Edmund, tek erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkeklerdeki ilk çeyrek final mücadelesinde, geçen yıl yarı final oynayan Bulgar Dimitrov ile dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Edmund karşılaştı. İki saat 49 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden 23 yaşındaki Edmund, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı. Edmund, yarı finalde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2018 13:01
Anahtar Kelimeler:
SporKyle EdmundAvustralya Açık
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