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İpek ilk turda elendi

Milli tenisçi İpek Soylu, İspanyol Suarez Navarro'ya 2-0 yenilerek ABD Açık Turnuvası'na ilk turda veda etti

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İpek ilk turda elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele eden İpek Soylu, İspanyol Carla Suarez Navarro'ya 2-0 yenilerek ilk turda elendi. ABD'nin New York kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya sıralamasının 163. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 35 numarası İspanyol Carla Suarez Navarro karşılaştı. Sahadan 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Suarez Navarro, 2. tura yükseldi.

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TenisABD Açıkİpek Soylu
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