İsmail Balaban'ın hayali büyük

Edirne 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu İsmail Balaban, 2 yıl daha başpehlivanlığı elde ederek altın kemerin daimi sahibi olmak istiyor.

Hazırlıklarını bin rakımlı Korkuteli ilçesinde sürdüren Konyaaltı Belediyespor'un "sarı fırtına" lakabıyla tanınan başpehlivanı İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasım 2017'den itibaren Kırkpınar'ın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden başpehlivan, sezon içindeki çeşitli yağlı güreş organizasyonlarında güzel dereceler elde ettiklerini, rakiplerini de deneme şansı bulduklarını kaydetti.

"Daha önce başardım, tekrar başarabilirim"

Kırkpınar'ın bu yıl kendisi için ayrı bir önemi bulunduğuna işaret eden İsmail Balaban, "Sahada mücadelemizi vereceğiz, savaşımızı yapacağız. Hedefim, altın kemeri tekrar kuşanıp Antalya'ya armağan etmek. Hayalim ise Antalya tarihinde ilk defa altın kemerin daimi sahibi olan başpehlivan unvanını elde etmek. Bunun için 2 yıl daha üst üste kürsünün en üst basamağımda olmam gerekiyor. Daha önce başardım, tekrar başarabilirim. Başaracak güçteyim. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah sevenlerimi utandırmam." diye konuştu.

İkiziyle rakip olduklarını hatırlatan İsmail Balaban, "İkizim Turan Balaban da başpehlivan olarak mücadele ediyor. Kurada rakip olma şansımız var. Aramızdaki güreşler zor oluyor. Farklı duygulara giriyorum. Finalde karşılaşmayı hayal ediyoruz. O zaman kazanan bizim için önemli olmayacak. İnşallah bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Rekabetin olduğu yerde başarı da oluyor"

Antalya halkının ve belediyelerin yağlı güreşe sahip çıktığına dikkati çeken İsmail Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antalyalılar yağlı güreşe değer veriyor ve çok seviyor. Yağlı güreşleri sıcak havalara rağmen binlerce kişi izliyor. Başarılı başpehlivanlar da yetişti. İsmi duyulan pehlivanlar olunca küçükler de örnek alıp bu spora başlıyor. Rekabetin olduğu yerde başarı da oluyor."

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden İsmail, tecrübelerini kulüpteki alt boylarda mücadele eden minik sporcularla paylaştığını ve onları yönlendirerek bu sporda başarılı olmalarını sağlamaya çalıştığını vurguladı. İsmail Balaban'ın antrenörü Hasan Aydın ise sporcusunun bu yıl da iyi bir performans göstererek unvanını korumak istediğini söyledi. Korkuteli'nin kendilerine uğurlu geldiğini anlatan Aydın, "Geçen yıl da burada kamp yapmış ve başpehlivan olmuştuk. Bu yıl da bunu başarmak istiyoruz. İsmail Balaban'dan başpehlivanlık bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.