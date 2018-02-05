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İstanbul'da tekvando şöleni yaşanacak

İstanbul, 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:05
İstanbul'da tekvando şöleni yaşanacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde, 6-14 Şubat tarihlerinde İstanbul'da iki uluslararası organizasyon yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul WOW Airport Hotel'de düzenlenecek 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanelerine puan yazdırmaya çalışacak. İki organizasyonda da Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece elde etmiş sporcular tatamiye çıkacak.

G1 statüsünde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası yarın başlayacak. 9 Şubat' kadar sürecek ilk şampiyona büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Kulüpler, 36 ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağı organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 10 puan veren G1 statüsündeki 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ise 10-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. 45 ülkeden 2 bin 250 civarında sporcunun mücadele edeceği turnuvada müsabakalar büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde yapılacak.

Şahin: "İlk stratejilerin sonuçlarını göreceğiz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İstanbul’da sporseverlerin tam anlamıyla tekvandoya doyacaklarını söyledi. Başkan Şahin, Türkiye'nin tekvando sporunda bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da tam bir tekvando festivali olacak. Organizasyona dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. Tüm yaş kategorilerinden sporcular burada mücadele edecek. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını izleme fırsatı bulacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli puan mücadeleleri yapılacak ve ilk stratejilerin sonuçlarını göreceğiz. Başta İstanbullu sporseverler olmak üzere herkesi bu önemli organizasyona bekliyoruz."

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:31
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Tekvandoİstanbul6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası2020 Tokyo Olimpiyatları
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