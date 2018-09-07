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Kadınlarda finalin adı belli oldu

ABD Açık’ta tek kadınlarda ABD’li Serena Williams ve Japon Osaka finale çıktı

07 Eylül 2018 Cuma 17:27
Kadınlarda finalin adı belli oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta tek kadınlarda Serena Williams ve Naomi Osaka finale yükseldi. ABD’nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında 36 yaşındaki ABD’li tenisçi Williams ile 19 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova karşılaştı.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Williams, 66 dakika süren ve 5 kez servis kırdığı maçı 6-3 ve 6-0’lık setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Tek kadınlardaki diğer yarı final mücadelesinde ise Japon Naomi Osaka, 14 numaralı seribaşı ABD’li Madison Keys’i 6-2 ve 6-4’lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.

Final maçı bugün

Serena Williams ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında 1 yaşındaki olan Osaka, grand slam turnuvalarında finale yükselme başarısını gösteren ilk kadın Japon tenisçi oldu. Williams ile Osaka arasındaki final maçı bugün oynanacak.

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