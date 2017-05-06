Karatede iki altın kazandık

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, Makedon rakibi Berat Jakupi'yi yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonada kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Tuba Yakan da İtalyan rakibi Sara Cardin'i yenerek altın madalya kazandı.





Uğur: Madalyamı anneme armağan ediyorum

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Uğur, geçen yıl Fransa'da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu seneki hedefinin de şampiyon olarak İstiklal Marşını söyletmek olduğunu kaydetti. Bunu yeniden başardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu, "Çok mutluyum. İnşallah daha fazla çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğim. Önümüzdeki sene olimpiyat elemeleri başlayacak onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha 21 yaşındayım olimpiyatlara kadar hem tecrübe hem de fiziki olarak çok iyi durumda olacağım inşallah." ifadesini kullandı. Enes, madalyasını en büyük destekçisi olan annesine armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Meltem Hocaoğlu, 68 kiloda Avrupa ikincisi oldu

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite artı 68 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Meltem Hocaoğlu, gümüş madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Meltem Hocaoğlu, son Avrupa şampiyonu Fransız Anne Laure Florentin ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında rakibine 1-0 yenilen Meltem, gümüş madalyanın sahibi oldu. Meltem, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Slovenyalı Kaja Budic, İsveçli Hana Antunovic, Bosna Hersek'ten Mirnese Bektas ve Ukraynalı Anastasiya Stepahko'yu eleyerek finale yükselmişti.

Erman Eltemur, bronz madalya kazandı

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, Avrupa üçüncüsü oldu. İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde tatamiye çıkan milli sporcu Erman Eltemur, bronz madalya için Ruslans Sadikovs ile karşı karşıya geldi. Letonyalı rakibini 1-0 mağlup eden Erman, erkekler kumite 75 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Milli Sporcu Erman, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Rus Vitaly Vasilov, Gürcü Henri Vekua ve Karadağlı Vladimir Jovic'i eleyerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde 2014'te dünya üçüncüsü olan Ukraynalı Stanislav Horuna'ya 1-0 yenilen Erman, altın madalya şansını kaybetmişti.

Merve Çoban, bronz madalya kazandı

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Merve Çoban, bronz madalya için Nailya Gataullina ile karşı karşıya geldi. Rus rakibini 3-0 mağlup eden Merve, kadınlar kumite 61 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Milli sporcu Merve, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla İspanyol Lopez Maria Espinosa, Alman Anna Miggou ve Portekizli Ana Simao'yu eleyerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 1-0 yenilen milli sporcu altın madalya şansını kaybetmişti.

Hafsa Şeyda Burucu, bronz madalya kazandı

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu, bronz madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Hafsa Şeyda Burucu, bronz madalya için İsviçreli Elena Qurici ile karşı karşıya geldi. İsviçreli rakibini hakem kararıyla mağlup eden Hafsa, Avrupa üçüncüsü oldu. Milli Sporcu Hafsa, şampiyonanın ilk gününde 2014 Dünya Şampiyonu Alizee Agier'e ilk turda elenmişti. Fransız sporcunun finale yükselmesi üzerine repesaj maçına çıkan Hafsa, Maltalı Emma Grech ve Alman Johanna Kneer'i yenerek bronz madalya için mücadele etmeye hak kazanmıştı.