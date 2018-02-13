Kariyerinin ilk altınını kazandı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, erkekler alp disiplini kombine yarışını ilk sırada tamamlayan Avusturyalı Marcel Hirscher kariyerinin ilk olimpiyat altınını kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların dördüncü gününde piste çıkan 28 yaşındaki sporcu, 2.06.52'lik performansıyla altın madalyanın sahibi oldu. Madalya mücadelesinin ilk bölümü olan inişte 1.20.56'lık zamanlamasıyla 12. sırada kalan Avusturyalı sporcu, slalomda ise 45.96'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Hirscher, bu dalda hem dünya hem olimpiyat şampiyonluğu yaşayan beşinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce Norveçli Kjetil Andre Aamodt ve Lasse Kjus ile ABD'li Bode Miller ve Ted Ligety aynı başarıyı yakalamıştı. Hirscher'i 0.23 saniye geriden takip eden Fransız Alexis Pinturault gümüş, 1.02 saniye farkla bir başka Fransız sporcu Victor Muffat-Jeandet de bronz madalyanın sahibi oldu.