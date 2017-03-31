Kayıtlar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek 12. İstanbul Yarı Maratonu için kayıtlar 14 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı.
Bu yıl altın kategoride koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, tarihi yarımadada 30 Nisan Pazar günü koşulacak. Organizasyon bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde yapılacak. Yenikapı Miting Alanı'nda başlayıp Eyüp Feshane'den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na yaklaşık 7 bin sporcunun katılması bekleniyor. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için sporcular, 14 Nisan Cuma akşamına kadar "www.yarimaraton.istanbul" adresinden kayıt yaptırabilecek. Bu tarihe kadar kayıt olamayanlar, 28-29 Nisan'da Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek.