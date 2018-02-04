Kayseri, Başkent'ten mutlu döndü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

11. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Mendes, Yalçın Ayhan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, müdahalenin ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. 12. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, takımını 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan auta çizgisine inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Umar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı maçın ilk devresi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Pinto'nun hatası sonrasında topu önünde bulan Mendes, Güray Vural'ı gördü. Bu futbolcunun topun gelişine sert vuruşunda kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Mehmet Batdal'ın hatalı pasında topla buluşan Mendes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

61. dakikada Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde topu önünde bulan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

64. dakikada Umar'a yapılan faul sonrasında topun başına Serdar Gürler geçti. Bu futbolcunun ceza alanına yaptığı ortada Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

68. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Umut Bulut vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Mendes'in ceza alanına girerken attığı sert şutta kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi.

84. dakikada Mehmet Batdal'ın ceza alanı içinden yaptığı vuruşta kaleci topu uzaklaştırdı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve Kayserispor müsabakayı 1-0 kazandı.