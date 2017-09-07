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Kilis Meltem Koleji Türkiye'yi gururlandırdı

Macaristan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Özel Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü sporcusu Ahmet Recep Cabioğlu, hem sağ hem de sol kolda dünya ikincisi oldu

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Kilis Meltem Koleji Türkiye'yi gururlandırdı
YENİ MESAJ/KİLİS

Türkiye'de kaliteli eğitim denilince ilk akla gelen özel eğitim kurumlarından olan Özel Meltem Kolejleri yurt dışında da başarılarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Macaristan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Özel Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü sporcusu Ahmet Recep Cabioğlu, hem sağ hem de sol kolda dünya ikincisi oldu. Özel Meltem Kolejleri eğitimden spora kadar birçok alanda başarıdan başarıya koşuyor. 2017 LYS'de Türkiye 61'si çıkaran Özel Meltem Kolejleri spor dalındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Macaristan’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Özel Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü sporcusu Ahmet Recep Cabioğlu, hem sağ hem de sol kolda dünya ikincisi oldu. Bu yılın Mart ayında yapılan Türkiye Şampiyonasında 65 kiloda sağ ve sol kolda 2 altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Özel Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü sporcularından Ahmet Recep Cabioğlu, Macaristan’da düzenlenen turnuvada Türkiye’yi başarı ile temsil etti. 

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Macaristan’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasında mücadele eden Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü sporcusu Cabioğlu, 65 kiloda hem sağ hem de sol kolda gümüş madalya kazandı. Özel Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Özkar, Bilek Güreşçisi Ahmet Recep Cabioğlu’nu bu önemli başarısından dolayı kutlayarak, "Okulumuzun misyonu gereği öğrencilerimizi devletiyle, milletiyle barışık, zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olmaları yolunda eğitiyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitim vermekte olan diğer Özel Meltem Koleji öğrencilerinin de hem eğitim alanında hem de çeşitli spor branşlarında başarılı olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizi, milletimizin maddi ve manevi değerlerine uygun şekilde yetiştirip, sporda da onları yönlendirdiğimiz zaman görüyorsunuz değerli sporcular çıkıyor" dedi. Özkar konuşmasına şöyle devam etti: "Özel Kilis Meltem Okulu Spor Kulübü sporcuları, hem Türkiye’yi hem de kulüplerini en iyi şekilde temsil ediyor, biz de onlara yardımcı olup yol gösteriyoruz. Ülkemizde milyonlarca genç nüfus bulunmakta ve bir çoğu spor yapmıyor, yapamıyor. Çok büyük değerleri kaybediyoruz. Gençlerimizin elinden tutup, destek olduğumuz zaman meyvesini almak çok zor değil. Bakarsak bağ olur. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır, onlar için ne yapsak azdır."
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