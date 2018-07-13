Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89469
ALTIN
193.193
DOLAR
4.8379
STERLİN
6.3519
EURO
5.6321

Kırkpınar'da da VAR uygulanacak

Kırkpınar'da önceki yıllarda da uygulanan Dünya Kupası'nda ise bu yıl uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) benzeri sistemle tartışmalı pozisyonlara anında müdahale ediliyor

13 Temmuz 2018 Cuma 11:39
Kırkpınar'da da VAR uygulanacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önceki yıllarda da uygulanan, Dünya Kupası'nda ise bu yıl hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) benzeri sistemle tartışmalı pozisyonlara anında müdahale ediliyor.

Çayırda görev alan hakemlerin dışında hakem kulesinde de hakemler, her müsabakayı kurulan özel ekranlardan takip ederek tartışmaya yol açan pozisyonları yavaşlatılmış bir şekilde tekrar izliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıt işlemlerinin devam ettiğini bu sene çayıra çıkacak pehlivan sayısında rekor katılım beklediklerini belirtti. Pehlivanlar kadar Kırkpınar'da görev alacak hakemlerin de büyük bir heyecanla çayıra çıkmaya hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, bu sene er meydanında 101 hakemin görev yapacağını vurguladı.

Bu sene Dünya Kupası'nda ilk defa uygulanan Kırkpınar'da ise geçmişte de başvurulan VAR bezeri bir sistemle güreşleri yakından takip edeceklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Pehlivan bir yıl boyunca çalışarak geliyor. Kırkpınar güreşçilerin olimpiyatıdır. Her güreşçinin hayalinde bir gün başpehlivan olmak ve altın kemeri almak yatıyor. Güreşçiler gibi hakemlerimiz de Kırkpınar'a hazır olmak zorunda. Müsabakaları yakından takip edip, doğru ve hızlı karar vermeliler. Bu sene Dünya Kupası'nda VAR sistemi kullanıldı. Biz de buna benzer bir sistem kullanarak tartışmalı pozisyonlara mahal vermeyeceğiz. Tartışmalı pozisyonlar kurulan sitemde hakemler tarafından tekrar izlenerek yanlış karar verilmesinin önüne geçilecek."

Mehmet Yılmaz, bu yıl başpehlivanlıkta çok çekişmeli güreşler olacağını dile getirerek, başaltında 67 olan pehlivan sayısını zaman içerisinde 100 kişiye çıkartarak güreşleri daha da çekişmeli hale getireceklerini söyledi.

Bu sene Kırkpınar'a yaklaşık 2 bin 500 pehlivanın katılmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, çayıra çıkacak tüm güreşçilere başarı diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çayırHakemPozisyonVarVideo Hakem UygulamasıYağlı Güreş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
"Kırkpınar'ın atmosferine alışıyorum"
"Kırkpınar'ın atmosferine alışıyorum"
'Sarı fırtına' hızına güveniyor
'Sarı fırtına' hızına güveniyor
Er Meydanı hazır
Er Meydanı hazır
Pehlivanlar diyarı
Pehlivanlar diyarı
"Kemerde ahım var"
"Kemerde ahım var"
"Yağlı güreş atalarımızın emaneti"
"Yağlı güreş atalarımızın emaneti"
"Geri vitesi olmayan pehlivan"
"Geri vitesi olmayan pehlivan"
İsmail Balaban'ın hayali büyük
İsmail Balaban'ın hayali büyük
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim