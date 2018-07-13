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Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

13 Temmuz 2018 Cuma 10:12
Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Bu yıl rekor düzeyde katılımın olduğu organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 228 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı. Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin saat 18.00'deki açılış törenine kadar sürecek.

Bu yıl minik 1 boyda 133, minik 2 boyda 138, teşvik 1 boyda 158, teşvik 2 boyda 169, tozkoparan boyda 185, ayak boyunda 231, deste küçük boyda 224, deste orta boyda 151, deste büyük boyda 97, küçük orta küçük boyda 328, küçük orta büyük boyda 148, büyük orta boyda 134, başaltında 75, baş boyunda ise 57 pehlivan mücadele edecek.

Yarın başaltı ve baş boyunda da mücadeleler gerçekleşecek. Organizasyon, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

AA

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