Kış olimpiyatlarında ilkler yaşandı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, tarihe geçen ilklere ve rekorlara sahne oldu.

Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 23. Kış Olimpiyatları'nda tarihe not düşülen birçok başarı yakalandı. Bunlardan en göze çarpanı, oyunlar öncesi 10 madalyası (6 altın, 3 gümüş, 1 bronz) bulunan Norveçli Marit Bjoergen'in yaptıklarıydı. Kayaklı koşu kadınlar 4x5 kilometre takım yarışında Norveç'i zafere taşıyan isimler arasındaki Bjoergen, Kış Olimpiyatları tarihinde 7 altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu.

Son gün yapılan kayaklı koşu kadınlar 30 kilometre klasik toplu çıkış yarışında ise birinci olan Bjoergen, 8. altın madalyasına uzanarak vatandaşları Ole Einar Bjoerndalen ve Bjoern Daehlie'nin rekorunu egale etti. 37 yaşındaki sporcu, Salt Lake 2002'den bu yana katıldığı Kış Olimpiyatları'ndaki madalya sayısını 15'e (8 altın, 4 gümüş, 3 bronz) çıkararak tarihe geçti. Bjoergen böylece Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu unvanını, 13 madalyası bulunan Bjoerndalen'in elinden aldı.

Ledecka inanılmazı başardı

Snowboard sporcusu olmasına karşın alp disiplini kayakta da mücadele eden Çek Ester Ledecka, kendisinin bile beklemediği bir şey başardı. 22 yaşındaki Ledecka, snowboard paralel büyük slalomun yanı sıra alp disiplini kayak süper büyük slalom yarışında da altın madalya kazanarak bir Kış Olimpiyatları organizasyonunda, 2 farklı branşta şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu oldu. Ledecka, tarihte bunu başaran 3. sporcu olarak da kayıtlara geçti. Daha önce erkek sporcular Thorleif Haug (Chamonix 1924) ve Johan Grottumsbraten (Saint Moritz 1928), kuzey kombine ve kayaklı koşuda altın madalya almıştı.

Norveç'ten madalya rekoru

Oyunlarda 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalya toplayan Norveç, toplam 39 madalyayla Kış Olimpiyatları tarihinin rekorunu kırdı. Norveç, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 37 madalya elde eden ABD'yi geride bıraktı. Almanya, 14 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla ikinci PyeongChang 2018'i ikinci sırada bitirdi. 14'er altın madalya toplayan Norveç ve Almanya böylece Kanada'nın Vancouver 2010'da kırdığı rekoru egale etti. Kış Olimpiyatları tarihinde bir organizasyonu en fazla şampiyonlukla tamamlayan ülkeler sıralamasının 2. basamağını, Norveç ve Sovyetler Birliği paylaşıyor. Norveç, Salt Lake 2002'de, Sovyetler Birliği de Innsbruck 1976'da 13'er altın madalya toplamıştı.

Wüst, 4. olimpiyatından da altınsız dönmedi

Kadın sürat patenci Ireen Wüst, 2006 Torino'da 3000 metre, 2010 Vancouver'da 1500 metre ve 2014 Soçi'de 3000 metrede kazandığı şampiyonluktan sonra PyeongChang 2018'i de boş geçmedi. Hollandalı Wüst, kadınlar 1500 metrede zafere ulaşarak 4 farklı Kış Olimpiyatları organizasyonundaki ferdi yarışmalarda altın madalya alan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

ABD'den 11 farklı branşta madalya

ABD, 23 madalyayla (9 altın, 8 gümüş, 6 bronz) tamamladığı PyeongChang 2018'de beklentilerin altında kalsa da bir rekora imza attı. Alp disiplini kayak, bobsled kızak, kayaklı koşu, curling, artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi, luge kızak, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve snowboard olmak üzere 11 farklı dalda madalya kazanan ABD, bunu başaran ilk ülke oldu. ABD böylece Salt Lake 2002'de kendisinin, Torino 2006'da Kanada'nın ve Vancouver 2010'da Almanya'nın 10 farklı branşta madalya alarak elinde tuttuğu rekoru geliştirdi.

Kasai 8. kez olimpiyatlarda

Japon kayakla atlamacı Noriaki Kasai, 8. kez Kış Olimpiyatları'na katılarak tekrarlanması zor bir rekoru ele geçirdi. 45 yaşındaki Kasai, luge disiplininde yarışan Rus kızakçı Albert Demchenko ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu.

ABD'nin 17 yaşındaki yetenekleri

Snowboard branşında yarışan ABD'li sporcular Chloe Kim ve Redmond Gerard, genç yaşlarında kazandıkları altın madalyayla tarihteki yerlerini aldılar. Kadınlar halfpipe kategorisinde kürsünün zirvesine çıkan Kim, 17 yaş 296 günle kar üstünde yapılan bir yarışmada olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan en genç kadın sporcu oldu.

Erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya alan Gerard ise Kış Olimpiyatları'ndaki ferdi yarışmalarda şampiyonluk elde eden 2. en genç erkek sporcu olarak kayıtlara geçti. 17 yaş 227 günlük Gerard, Albertville 1992'de 16 yaş 261 günlükken şampiyonluk yaşayan Fin kayakla atlamacı Toni Nieminen'in arkasına yerleşti.