"Madalyaların geri alınması IAAF'ın bir gafı"

Doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verildi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 181 sayılı haber bülteninde güncellenen doping cezalı sporcular listesini yayımladı. Listede, milli atletler Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'ın da ismi yer aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF), geriye dönük inceleme sonucu 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlandığı için 31 Mart 2016'da 2 yıl men cezası verdiği Elvan, 29 Eylül 2015'ten itibaren 2 yıl ceza aldı. Elvan'ın 25 Ağustos 2007'den 25 Ağustos 2009'a kadar katıldığı yarışmalardan da diskalifiye edildi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metre yarışını 2. sırada bitiren Gamze Bulut'a, 30 Mayıs 2016'dan başlamak üzere 4 yıl men cezası verildi. Gamze'nin biyolojik pasaportunda sapma tespit edildiği 20 Temmuz 2011'den itibaren katıldığı etkinliklerden de diskalifiye edildiği bildirildi.

Kadınlar 1500 metre disiplininde yarışan bir diğer Türk atlet Songül Konak ise 19 Haziran 2016'dan itibaren 4 yıl ceza aldı ve 17 Mayıs 2015'den beri katıldığı yarışmalardan diskalifiye edildi.



"Bu, herhalde IAAF'ın bir gafı"

Avrupa Atletizm Birliği (EA) Konseyi ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Münir Yaraş, Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF) internet sitesinde yayımlanan ve 3 milli atletin yer aldığı cezalı atletler listesine ilişkin, "IAAF'ın, Elvan'ın (Abeylegesse) davası hala devam ederken böyle bir açıklama yapması doğru değil." dedi.

Milli atlet Elvan Abeylegesse'nin, Osaka'daki 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda alınan numunesine yapılan geriye dönük analizlerinde, eser miktarda yasaklı maddeye rastlanmasının yeni bir gelişme olmadığını belirten Yaraş, "IAAF'ın, zamanında eser miktarda rastladığı maddeyi bizim uzmanlarımız bulamadı. Bu konuda Elvan'ın açtığı dava hala devam ediyor ama TAF biraz acele davranarak Elvan'ı 2 yıl men etti. IAAF'ın, Elvan'ın davası hala devam ederken böyle bir açıklama yapması doğru değil." diye konuştu. IAAF'ın rutin bir uygulama olarak cezalı atletler listesini yenilediğini dile getiren Yaraş, "Buradaki sıkıntı, listeye göre Elvan'ın 2007-2009 yılları arasındaki müsabakalardan men edildiği bilgisinin yer alması. Bu da otomatik olarak 2008 Pekin Olimpiyatları'nı da kapsıyor. Oysa Elvan'ı Pekin'de 3 defa kontrol ettiler ve temiz çıktı. 2008 madalyaları duruyor. Elvan'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki madalyalarının alınması için IOC'den resmi bir yazı gelmesi gerekir. Henüz böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. Elvan'ın 2 yıllık men cezasının eylül ayında sona ereceğine dikkati çeken Yaraş, "Elvan zaten 2 yıllık cezasını bitirmek üzere. IAAF'ın, listede 2007-2009 arasını diskalifiye olarak göstermesi, cezanın 4 yıla çıkarılması gibi bir şey. Hala sonuçlanmayan, devam eden bir dava için nasıl böyle bir şey yaptılar, anlamadım. Bu, herhalde IAAF'ın bir gafı. IAAF zaten mahkemeyi sürekli yokuşa sürdü, mahkeme ise bunların itirazını reddetti ve olay, ceza ve tazminat davasına dönüştü. Şimdi ise olimpiyat madalyalarını da tehlikeye sokuyorlar. Mahkemede bu duruma da itiraz edilecek." şeklinde konuştu.

Liste yeni, cezalar eski

IAAF'ın dönemsel olarak yenilediği ve bugün resmi internet sitesinde yayımladığı cezalı atletler listesinde 3 milli atlet yer aldı, ancak 3 atletin cezası da daha önce belli olmuştu. 2007 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda ise 5 ve 10 bin metrelerde gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse'nin, 2005 ve 2007 Dünya Şampiyonaları'nda alınan numunelerinde yapılan geriye dönük analizlerde yasaklı madde tespit edildiği gerekçesiyle, 2015 yılında IAAF tarafından savunması istenmişti. Milli atlet IAAF'ın, analiz tespitlerinde teknik hatalar yaptığını savunarak, geçen yılın başında Monaco İdari Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. TAF, henüz dava devam ederken, geçen yılın mart ayında milli atlete 2 yıl müsabakalardan men cezası vermişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede gümüş madalya kazanan Gamze Bulut ise biyolojik pasaportunda sapmalar ortaya çıkınca, geçen yıl mart ayının sonunda IAAF'a savunma vermişti. Savunmayı kabul etmeyen ve Türkiye Atletizm Federasyonundan gerekli cezanın verilmesini isteyen IAAF, ceza verilmeyince Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitmiş, CAS da Gamze'yi suçlu bularak geçen yıl eylül ayında 4 yıl müsabakalardan men etmişti. Genç kızlar 1500 metrede Türkiye rekortmeni Songül Konak da Gamze ile biyolojik pasaport verilerindeki anormal değerler nedeniyle savunma vermiş ancak olumsuz sonuç çıkınca 4 yıl men cezası almıştı.