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Miami Açık'ta yarı finalde

Miami Açık'ın çeyrek finalinde İsviçreli tenisçi Federer, Çek Tomas Berdych'i 2-1 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı

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Miami Açık'ta yarı finalde

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sezonun formda oyuncusu Roger Federer, Tomas Berdych'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Federer ile 10 numaralı seribaşı Çek Berdych karşılaştı. Rakibi karşısında zorlanan Federer, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerin ardından mücadeleyi 2-1 alarak yarı finale adını yazdırdı. Alman Alexander Zverev'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen 12 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan 35 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi olacak.

Wozniacki'nin rakibi Konta oldu
Tek kadınlar yarı final mücadelesinde ise 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 11 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams'ı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu. 
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TenisYarı FinalRoger FedererMiami Açık
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