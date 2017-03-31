Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sezonun formda oyuncusu Roger Federer, Tomas Berdych'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Federer ile 10 numaralı seribaşı Çek Berdych karşılaştı. Rakibi karşısında zorlanan Federer, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerin ardından mücadeleyi 2-1 alarak yarı finale adını yazdırdı. Alman Alexander Zverev'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen 12 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan 35 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi olacak.
Miami Açık'ta yarı finalde
Miami Açık'ın çeyrek finalinde İsviçreli tenisçi Federer, Çek Tomas Berdych'i 2-1 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı
31 Mart 2017 Cuma 12:08
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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sezonun formda oyuncusu Roger Federer, Tomas Berdych'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Federer ile 10 numaralı seribaşı Çek Berdych karşılaştı. Rakibi karşısında zorlanan Federer, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerin ardından mücadeleyi 2-1 alarak yarı finale adını yazdırdı. Alman Alexander Zverev'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen 12 numaralı seribaşı Avustralyalı Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan 35 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi olacak.