Milli atletlerimizden 2 madalya

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde T12 kategorisinde erkeler 100 metre ve T13 kategorisinde kadınlar 1500 metre finalleri koşuldu.

T12 kategorisi erkeler 100 metrede yarışan milli atlet Hakan Cira 11.57’lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu yarışta Yunan atlet Athanasios Ghavelas 11.47’lik dereceyle altın, Portekizli Luis Goncalves de 11.61’lik dereceyle bronz madalya elde etti.

T13 kategorisi kadınlar 1500 metrede piste çıkan Aslı Adalı da 5.18.21'lik dereceyle bronz madalyaya uzandı.

Yarışta İrlandalı atlet Greta Streimikyte 4.48.54 ile altın, İspanyol sporcu Izaskun Oses Ayucar da 4.59.31’lik dereceyle gümüş madalya aldı.

Avrupa ikinci olan milli atlet Hakan Cira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için çok çalıştığını belirterek, “Allah'a şükür emeğimin karşılığını aldım. Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Benim için en büyük gurur bu aslında." diye konuştu.