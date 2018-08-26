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Milli okçular Avrupa sınavında

​​​​​​​Polonya'nın 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek

26 Ağustos 2018 Pazar 15:13
Milli okçular Avrupa sınavında

Türkiye'den 12 sporcunun katılacağı Avrupa Okçuluk Şampiyonası bugün başlayacak. Polonya'nın Legnica kentinin 1 Eylül'e kadar ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 43 ülkeden 331 sporcu yarışacak. Şampiyonanın ilk gününde sıralama atışları yapılacak. Teknik direktörlüğünü Göktuğ Ergin'in yaptığı Türkiye Milli Takımı, şampiyonada 6'sı kadın, 12 sporcuyla mücadele edecek.

2019 Avrupa Oyunları'na da kota verecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar: Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Fatih Bozlar

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna

Makaralı yay erkekler: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran, Samet Can Yakalı

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Okçuluk ŞampiyonasıMete GazozPolonyaLegnica
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