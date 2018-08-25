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Milli tekvandocu kolları sıvadı

Sporu bıraktığını açıkladıktan sonra kararını değiştiren milli sporcu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kolları sıvadı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:01
Milli tekvandocu kolları sıvadı

Temmuzda sosyal medya hesabından sporu bıraktığını açıklayan dünya ve Avrupa şampiyonu, iki olimpiyatta madalya alan tek Türk kadın sporcu Nur Tatar Askari, yeniden tatamiye çıktı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile yaptığı görüşmenin ardından spora dönen milli tekvandocu, İran Milli Takımı ile tekvandoda dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eşi Mehran Askari’nin antrenörlüğünde antrenmanlara başladı. Tayvan’da 19-21 Eylül’de dünyanın en iyi 32 kadın tekvandocusunun katılacağı Grand Prix’ye katılacak milli sporcu, hedefini 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.

‘Kısa sürede tamamen hazır olacağım’

Antalya’da yaşayan Nur Tatar Askari, yaptığı açıklamada, birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldıktan sonra temmuzda spora veda ettiğini açıkladığını anımsattı.

Askari, “İnşallah bu saatten sonra pes etmek yok. 2020 Olimpiyatları zaten hayalimdi. Hedefim orada altın madalya almak olacak. Bunun için de antrenmanlarıma ve çalışmalarıma başladım” dedi. Eşi Mehran Askari’nin yönetimindeki antrenmanların çok güzel geçtiğini anlatan Nur Tatar Askari, kuvvet ve dayanıklılık üzerine günde çift antrenman yaptığını bildirdi. Eşinin aynı zamanda antrenman partneri olduğunu belirten Nur Tatar Askari “Eşimin olumlu düşüncesi, yanımda olması benim bir adam daha başarıya yaklaşmamı sağlıyor” ifadesini kullandı. İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari ise Türk bayrağını dalgalandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, bütün enerjilerini kullanacaklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
TekvandoNur Tatar Askari
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