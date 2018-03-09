"Minderde Türk'ün gücünü gösteriyoruz"

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Türk güreşinde bayrağı devralanın, onu en yükseklere çıkartmak için mücadele edeceğini söyledi.

Ordu'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nı takip eden Çebi, şampiyona sayesinde gençleri de izleme şansı bulduklarını ifade etti. Sporda altyapının önemine değinen Çebi, "Burada altyapının çok sağlam olduğunu görüyoruz. Altyapıdan gelen kardeşlerimizin daha donanımlı, eğitim seviyelerinin daha güzel olduğunu görebilmekteyiz. Bunu da takip etmemiz daha kolay oluyor." dedi.

Çebi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 madalya almış bir federasyonun altyapıya önem verdiğini vurgulayarak, bunun semeresinin de Avrupa ve dünya şampiyonasında alındığını belirtti. Türk güreşinde gençleri izlerken heyecan duyduklarına işaret eden Çebi, "Aynı zamanda onların Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkeyi temsil edebileceği, 'O bayrağı biz de temsil edebiliriz' duygusunu vermesi ve onu minderde göstermesi bize ayrı gurur ve mutluluk veriyor. Türk güreşi ve sporunun, güzel imkanlarla beraber güzel yerlerde olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı. Çebi, aktif olarak bıraktığı sporda tüm branşlara hizmet verdiği için şeref ve mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bizim ülkemizi bu zamana kadar Avrupa, dünya ve olimpiyat minderlerinde temsil ederek, o al bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmamız, ezberletmemiz farklı bir gururdu. O gurur ve mutluluğu yaşamak gerçekten güzel bir duygu, herkesin yaşamasını tabii ki isteriz. Şimdi de burada genç kardeşlerimizi, sadece güreş olarak değil, bulunduğumuz yerde Spor Eğitim Dairesi Başkanı olarak tüm branşlardaki arkadaşlarımıza hizmet etmekten şeref ve mutluluk duyuyorum."

Spor yaşantısını özlediğini ancak her şeyin bir zamanı olduğunu dile getiren Çebi, "Biri her zaman bayrağı devralır ama bizde değişmeyen bir şey vardır ki Türk güreşinde bayrağı devralan, onu en yükseklere çıkartmak için çalışır veya terinin son damlasına kadar mücadelesine devam eder. Bu da zaten Türk güreşinde farklı bir ayrıcalık yaratıyor." diye konuştu.

"Türk'ün gücünü minderde de gösteriyoruz"

Çebi, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi ülkede yaşanan olaylar karşısında sadece halkın değil, spor camiasının da tamamen kenetlendiğini söyledi. Türkiye'ye yapılan bu tür olayların, bayrağa olan sevgiyi daha çok artırdığına dikkati çeken Çebi, şunları kaydetti: "Yurt dışına çıktığımız zaman daha fazla o bayrağı göndere çektirmek istiyoruz. Spor da sonuçta soğuk bir savaştır. Silahsız ama taktiksel bir savaştır. Biz burada Türk'ün gücünü minderde de gösteriyoruz. Tüm spor branşlarımızda da bunun bilincinde olan gençleri yetiştirmemiz boynumuzun borcu."

"Bakan Bak ile hedefler daha da yukarı çıktı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın göreve gelmesiyle federasyon temsilcileriyle sürekli toplantılar yapıldığını anlatan Çebi, bu toplantılarda olimpiyatlara ilişkin görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getirdi. Çebi, Bakan Bak ile beraber 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedef ve kriterin daha da yukarı çıktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bakanımız federasyonlarla, başkanlarımızla birebir yaptığı toplantılarda, onlardan beklentisini, onların da çıtasını yükseltmesi gerektiğini, bütün branşlarda olimpiyat madalyası alabileceğimizi, şampiyon olabileceğimizi kendilerine söylüyor. Bütün federasyon başkanları bunun bilincinde. Çünkü önlerinde hem eğitim hem de federasyon kökenli olarak bütün sıkıntıları, problemleri bilen, spor ağırlığı, geçmişi olan bir bakanımız var. Ondan dolayı beklentiler ister istemez yükseliyor."