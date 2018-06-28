Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96195
ALTIN
185.082
DOLAR
4.5879
STERLİN
6.0002
EURO
5.3163

Minderin hakimi Türkiye

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen oyunlarda güreş müsabakalarına 14 sporcuyla katılan Türkiye, 13 madalya kazandı

28 Haziran 2018 Perşembe 11:17
Minderin hakimi Türkiye

İspanya'da düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda Türk güreşçiler, 14 sıkletin 13'ünde madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tarragona kentindeki oyunlarda Türk güreşçiler kürsüye adeta ambargo koydu. Türkiye, güreş müsabakalarını 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı. Güreş branşında madalya sıralamasında zirvede yer alan Türkiye, en yakın rakibi Fransa'ya fark attı. Sıralamada Türkiye'nin ardından ikinci basamakta yer alan Fransa 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyada kaldı.

Grekoromende 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan ay-yıldızlılar, serbest stilde 2 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunlarda kadın milli güreşçilerin de üstün performansı dikkati çekti. Organizasyonda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanan kadın güreşçiler, son dönemdeki çıkışlarını sürdürdü. Erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde yapılan güreş müsabakalarına toplam 14 sporcuyla katılan Türkiye, böylece 13 madalya elde etti.

Madalya alan sporcular

2018 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen

Altın: Metehan Başar (87 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo)

Gümüş: Elçin Ali (60 kilo)

Bronz: Murat Fırat (67 kilo)

Erkekler serbest stil

Altın: Ahmet Bilici (86 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)

Bronz: Yunus Emre Dede (97 kilo), Muhammet Demir (74 kilo)

Kadınlar

Altın: Evin Demirhan (50 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), Buse Tosun (68 kilo)

Gümüş: Aysun Erge (53 kilo)

Aydın: "Olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl katıldıkları Avrupa Şampiyonalarında madalya rekoru kırdıklarına dikkati çekti. Akdeniz Oyunları'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katıldıklarını belirten Aydın, "İspanya'da 14 sporcuyla geldik, 13 güreşçimiz madalya kazandı. Sadece bir güreşçimiz madalya alamadı ama o da 5. oldu. Üstelik madalyaların 8'i altın. Her zaman söylüyorum, güreş Türk sporunun lokomotifi." diye konuştu.

Aydın, bu başarıyı sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'nin en başarılı branşı olmak. Önemli olan kalıcı başarılar elde etmek. Bunun için Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve güreş liseleri ile altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirip ilerleyen yıllarda tüm olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz OyunlarıGüreşİspanyaMadalyaMinderMusa AydınTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son şampiyondan erken veda
Son şampiyondan erken veda
Akdeniz Oyunları İspanya'da başlıyor
Akdeniz Oyunları İspanya'da başlıyor
Arjantinli tenisçiye şike cezası
Arjantinli tenisçiye şike cezası
Stuttgart Açık’ta şampiyon Federer
Stuttgart Açık’ta şampiyon Federer
"Usain Bolt gibi favori değilim"
"Usain Bolt gibi favori değilim"
Zirve değişmedi
Zirve değişmedi
Fransa Açık'ta büyük gün
Fransa Açık'ta büyük gün
Fransa Açık'ta final heyecanı
Fransa Açık'ta final heyecanı
"İki madalya alıp bırakacağım"
"İki madalya alıp bırakacağım"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim