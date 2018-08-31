Motokrosta severler Afyon’da buluşuyor

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayak yarışı bugün Afyonkarahisar’daki pistte sıralama turlarıyla başlayacak. Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun, yeni yapılan Afyon Motor Sporları Merkezi’nde ortaklaşa gerçekleştireceği şampiyonada sporcular, MXGP ve MX2 kategorilerinde mücadele edecek. Dünyanın en iyi motokrosçularının yer alacağı MXGP kategorisinde 30 sporcu, rakiplerinin önünde yer almaya çalışacak. MX2 kategorisinde ise 31 sporcu yarışacak. Şampiyonada bugün sıralama turları, 2 Eylül Pazar günü ise yarışlar gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1,6 milyon insana ulaşması beklenen organizasyon 86 ülkede canlı yayımlanacak. Şampiyona, 186 ülkede de seyredilebilecek. Türkiye’nin 1 dakikalık tanıtımının dünyanın önemli televizyon kanallarında yayımlanacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak. Ayrıca yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de Afyonkarahisar’da misafir edilmesi hedefleniyor. Dünya Motokros Şampiyonası 9 yıl aradan sonra Türkiye’de düzenlenecek. Türkiye, 2009 yılında şampiyonanın 3. ayağına 11-12 Nisan’da İstanbul Hezarfen Havaalanı’ndaki parkurda ev sahipliği yapmıştı. Afyonkarahisar’da düzenlenecek 18. ayak yarışı öncesi genel klasmanda Red Bull KTM Fabrika’nın Hollandalı pilotu Jeffrey Herlings birinci sırada yer alıyor. MX2 yarışlarında ise yine Red Bull KTM Fabrika’dan İspanyol Jorge Prado ilk sırada bulunuyor.