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Muguruza finali göremedi

Tek kadınların 1 numaralı ismi Muguruza, Pan Pacific Açık yarı finalinde Danimarkalı Wozniacki'ye yenildi

23 Eylül 2017 Cumartesi 10:31
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Muguruza finali göremedi

Tek kadınlarda tenisin 1 numarası Garbine Muguruza, Pan Pacific Açık'a yarı finalde veda etti.

Dünya klasmanında ilk sıraya yerleşmesinin ardından ilk kez Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen sert zemin turnuvasında korta çıkan 23 yaşındaki Muguruza, son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki ile karşılaştı. Toplam bir saat süren mücadelede 3 numaralı seribaşı Wozniacki, sadece iki oyun verdiği rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek adını bir kez daha finale yazdırdı. Wozniacki, finalde Alman tenisçi Angelique Kerber'i 2-1 yenen Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Caroline WozniackiGarbine MuguruzaPan Pacific Açık
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