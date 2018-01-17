Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113996
ALTIN
164.216
DOLAR
3.8165
STERLİN
5.2650
EURO
4.6697

Nadal 3. tura yükseldi

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Nadal, Mayer'i 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:07
5 Okunma
Nadal 3. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve kadınların 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, 3. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile dünya 52 numarası Arjantinli Leonardo Mayer karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Nadal, adını 3. tura yazdırdı. Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Hırvat tenisçi Marin Cilic, Portekizli Joao Sousa'yı 3-0'lık, dünya 15 numarası Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise Kanadalı rakibi Denis Shapovalov'u 3-2'lik skorla geçerek yollarına devam etti.

Wozniacki ve Svitolina sonradan açıldı

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Hırvat Jana Fett'i , 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Çek Katerina Siniakova'yı 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1 yenerek 3. turun yolunu tuttu. Geçen seneki Avustralya Açık gençlerde şampiyon olan ve "wildcard" ile ilk kez ana tabloda mücadele eden 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralyalı rakibi Olivia Rogowska'yı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
TenisRafael NadalCaroline WozniackiAvustralya Açık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Gaziantepspor'un 'Cenk' beklentisi
Gaziantepspor'un 'Cenk' beklentisi
Murray dev turnuvadan çekildi
Murray dev turnuvadan çekildi
Gençler, Antalya'da çalışıyor
Gençler, Antalya'da çalışıyor
Nadal çekildi
Nadal çekildi
"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"
"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"
Güreşte altın dönem
Güreşte altın dönem
Fenerbahçe sonradan açıldı
Fenerbahçe sonradan açıldı
2017'de madalya rekoru kırdık
2017'de madalya rekoru kırdık

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim