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Nadal 34 yıllık rekoru alt üst etti

Madrid Açık'ta Arjantinli Schwartzman'ı 2-0 yenerek çeyrek finale kalan İspanyol Nadal, tek tip kortta kaybetmeden 50 set kazanan tenisçi rekorunun yeni sahibi oldu

11 Mayıs 2018 Cuma 10:33
Nadal 34 yıllık rekoru alt üst etti

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Diego Schwartzman'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen turnuvanın üçüncü turunda Arjantinli Schwartzman ile karşılaşan Nadal, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Bu sonucun ardından İspanyol Nadal, tek tip kortta kaybetmeden en çok set kazanan oyuncu unvanını eski ABD'li tenisçi John McEnroe'nun elinden aldı. McEnroe, 1984 yılında çim kortta kaybetmeden 49 set kazanırken, Nadal ise toprak kortta bu rakamı 50'ye çıkardı.

İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
çeyrek FinalDiego SchwartzmanMadrid Açık Tenis TurnuvasıRafael Nadal
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