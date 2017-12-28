Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113075
ALTIN
158.380
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.1240
EURO
4.5466

Nadal çekildi

Sezonu 2 grand slam şampiyonluğuyla kapatan İspanyol tenisçi Nadal, sakatlığı nedeniyle Brisbane Tenis Turnuvası'na katılmayacak

28 Aralık 2017 Perşembe 11:30
6 Okunma
Nadal çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Tek erkeklerde dünya klasmanının zirvesinde yer alan 31 yaşındaki Nadal, dizinde devam eden sakatlığı nedeniyle Abu Dabi'deki Mubadala Turnuvası'nın ardından sert zemin turnuvası Brisbane'den de çekilme kararı aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon için henüz tam olarak hazır hale gelmediğini belirten İspanyol tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık için çalışmalarının oldukça iyi gittiğini belirtti. Bu yıl oynanan grand slam turnuvalarında Nadal, Fransa Açık ve ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşırken, 36 yaşındaki İsviçreli Roger Federer de Avustralya Açık ve Wimbledon'da kupa sevinci yaşamıştı. Avustralya Açık, 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avustralya AçıkRafael NadalTenisUluslararası Brisbane Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"
"Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü"
Güreşte altın dönem
Güreşte altın dönem
Fenerbahçe sonradan açıldı
Fenerbahçe sonradan açıldı
2017'de madalya rekoru kırdık
2017'de madalya rekoru kırdık
Sporda 2017 böyle geçti
Sporda 2017 böyle geçti
Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı
Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı
Hedef, 6. kez Avrupa şampiyonluğu
Hedef, 6. kez Avrupa şampiyonluğu
Teniste anlamlı iş birliği
Teniste anlamlı iş birliği
Rekor sayıda madalya kazandılar
Rekor sayıda madalya kazandılar

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim