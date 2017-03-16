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Nadal'ı eleyip çeyrek finale çıktı

Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler mücadelesinde Federer, Nadal'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi

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Nadal'ı eleyip çeyrek finale çıktı

BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler dördüncü turunda Rafael Nadal'ı 2-0 yenen Roger Federer, çeyrek finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler dördüncü turunda, turnuvanın 5 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 9 numaralı seribaşı İsviçreli Federer karşılaştı. Tenis dünyasının iki önemli isminin mücadelesinde üstün bir performans sergileyen Federer, 6-2 ve 6-3'lük setlerin ardından 68 dakika içinde rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Nadal'a karşı toplamda 13'üncü, üst üste ise 3'üncü galibiyetini elde eden Federer, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ona karşı son 3 maçı almak güzel bir duygu. Avustralya'nın ardından Nadal ile ABD'de maça çıkmak özel bir olay. Bu maçlar, ikimiz için de benzersiz bir deneyim oluyor ve kazandığım için mutluyum." ifadelerini kullandı. Daha önce Indian Wells'ten 4 kez zaferle ayrılan Federer, dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen Avustralyalı Nick Kyrgios ile çeyrek finalde karşılaşacak.

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