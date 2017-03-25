Nadal rekora gidiyor

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda kariyerindeki 999'uncu karşılaşmaya çıkan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İsrailli Dudi Sela'yı 2-0 yendi.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler ikinci turu mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Nadal ile Sela karşılaştı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Nadal, 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından İsrailli rakibini 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Bu turda Alman tenisçi Philipp Kohlschreiber ile eşleşen Nadal, kariyerindeki bininci maçına çıkacak.