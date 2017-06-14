Nadal turnuvadan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiltere'de düzenlenen Queen's Club Turnuvası'ndan çekildi.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) pazar günü 10. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan 31 yaşındaki tenisçi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, çim kort turnuvası Queen's Club'da doktorunun tavsiyesi üzerine mücadele etmeme kararı aldığını belirtti. Uzun bir toprak kort sezonunu geride bıraktığını belirten Nadal, "Bu kararı almak üzücü çünkü Queen's Club'ı seviyorum. Turnuvada 2008 yılında şampiyon oldum ve ne zaman burada mücadele etsem Wimbledon'da finale yükseldim" ifadelerini kullandı. Dünya klasmanının 1 numarası Britanyalı Andy Murray'nin şampiyonluk unvanını korumak için korta çıkacağı Queen's Club 19 Haziranda, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon ise 3 Temmuzda başlayacak. Kariyerinde toplam 15 grand slam zaferi bulunan Nadal, 2008 ve 2010 yıllarında Wimbledon'da şampiyonluk yaşamıştı.