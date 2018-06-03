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Nahed’in tek hayali olimpiyat

Pakize Narin Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretimini sürdüren Nahed El Nakib, il ve ilçe genelinde yapılan koşu yarışmalarında birincilikler elde ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

03 Haziran 2018 Pazar 16:24
Nahed’in tek hayali olimpiyat

Suriye’den ailesiyle beraber Türkiye’ye gelen Nahed El Nakib, eğitim gördüğü Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Pakize Narin Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerinin desteğiyle katıldığı il ve ilçe genelindeki koşu yarışmalarında birinci olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Nahed El Nakib, tek hayalinin kendisini geliştirerek, ileride Türkiye Milli Takımı’nın atletinin giyerek Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek.

Dikkatleri üzerine çekti

Pakize Narin Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretimini sürdüren Nahed El Nakib, il ve ilçe genelinde yapılan koşu yarışmalarında birincilikler elde ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 yıl önce ailesi ile beraber Çerkezköy’e yerleşen genç Nahed, okul derslerindeki başarısının yanı sıra sportif faaliyetlerine de devam etti. Nahed, ilgi duyduğu koşu sporunu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Göğebakan eşliğinde programlı şekilde yapmaya başladı. Okulun kapalı spor salonu ve toprak sahası etrafında çalışmalarını düzenli antrenman programı ile yapan Nahed, son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan koşu yarışmalarında birinci oldu.

‘Hedefim Türkiye’yi temsil etmek’

Nahed, 3 yıl önce Suriye’den geldiğini belirterek, “Pakize Narin Anadolu Lisesi’nde okumaya başladı. Koşu sporunu çok seviyorum. İlk olarak İstanbul Maratonu’na katıldım fakat başarılı olamadım. Sonra hocalarım bana çok ilgi gösterdiler, destek verdiler. Daha sonra okullar arasında yapılan yarışmalar 3 defa birincilik elde ettim. Şuan tek hedefim Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek” dedi.

‘Nahed’i kutluyorum’

Nahed’in kazandığı başarılarının arkasında olan Pakize Narin Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Göğebakan, Nahed ile gurur duyduklarını kaydetti. Göğebakan, “Nahed 3 yıl önce Suriye’den okulumuza geldi. Biz her sınıfta olduğu gibi Nahed’in sınıfında da sporcu taraması yaptık. Nahed atletizmle uğraştığını Suriye’de de çeşitli atletizm yarışmalarına katıldığını söyledi. Bu bizim için bulunmaz bir fırsat, hazır sporcu bizim için her zaman önemlidir. Nahed ile ilgili antrenman planlamasını yaparak onu il ve ilçede düzenlenen turnuvalara kattık. Orada başarılı oldu ve bize birincilikler getirdi. O nedenle Nahed’i kutluyorum. Okulda olduğu süre içerisinde bu tür yarışmalara katılacak ama ileride Nahed’in Milli takıma gitme gibi bir hedefi var. Bu alanda Nahed’e elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun yanında ise spor bilimleri fakültesine gitmek istiyor. Elimizden gelen bütün desteği vererek hayırlısıyla Nahed’in bu alanda ilerlemesini sonuna kadar destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Nahed El NakibAtletizmOlimpiyatlar
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