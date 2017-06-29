"Nur ikinci bayram yaşattı"

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari 'nin Güney Kore'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda altın madalya kazanması, ailesine büyük bir sevinç yaşattı.

Nur Tatar Askari'nin Antalya'da yaşayan annesi Birgül ve babası Nizamettin Tatar ile eşi Mehran Askari, yaşadıkları mutluluğu gazetecilerle paylaştı. Nur'la gurur duyduklarını ifade eden Tatar çifti, evlatlarının başarısında emeği geçenlere teşekkür etti. Baba Tatar, kızının Türkiye'ye adeta ikinci bayramı yaşattığını vurguladı. Kızının ilk dünya şampiyonluğunu kazandığını aktaran Tatar, "Baba, benim dünya birinciliğim olmadığı için altın madalyam eksik, inşallah onu da tamamlayacağım, diyordu. Ben de 'Bütün maçlara gittiğinde biz senden altın madalya bekliyoruz çünkü sen ona layıksın, çalışıyorsun, hakkını veriyorsun.' diyordum. Allah'ım, dünya birinciliğini ona nasip etti." diye konuştu. Nur'un İstiklal Marşı'nı dinletmesi ve Türk bayrağını göndere çektirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Tatar, "Kızımın, olimpiyat birinciliğini kazanmadan, oradan da altın madalya almadan tekvandoyu bırakacağını zannetmiyorum. Onu da alacağına eminim çünkü kızımda o hırsı, azmi görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Tatar: "Bu duygu anlatılmaz"

Kızının yanı sıra Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk sporcu Zeliha Ağrıs'ı da kutlayan anne Birgül Tatar ise "Böyle bir duyguyu bize yaşattığı için annesi olarak kendisiyle gurur duyuyorum. Bizi, Türk halkını çok sevindirdi. Bu duygu anlatılmaz, yaşamak lazım." ifadelerini kullandı. Anne Tatar, kızının evdeki bazı madalyalarını basın mensuplarına gösterdi.

Eşi Mehran: "Çifte madalya kazanırsak çok mutlu oluruz"

Nur Tatar Askari'nin İran asıllı tekvandocu eşi Mehran Askari, kendisi dünya şampiyonu olmuş gibi sevindiğini söyledi. Eşinin altın madalya kazandığı final maçını heyecanla takip ettiğini anlatan Mehran, "Şimdiki hedefimiz, Nur'un Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanması. Benim de olursa çifte madalya gelirse çok mutlu oluruz." diye konuştu. Mehran, şampiyonadaki eşine, mücadeleler öncesi rakiplerin maçlarını izleyip, analizler yaparak telefonda taktik verdiğini anlattı. Dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan ekleyerek büyük avantaj elde eden eşinin, organizasyonda rakiplerine attığı yumruklarla dikkati çektiğini belirten Mehran, "Dünya Tekvando Federasyonundan röportaj yapmışlar. 'Çok güzel yumruk vuruyorsun.' demişler. Nur da benimle epey çalıştığını söylemiş. Eşimle bu yolda tam hız gitmeye hazırız, sadece destek ve açık yol bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Nur: "Madalyam Türkiye'ye armağan olsun"

Ailesiyle Güney Kore'den görüntülü bağlantı gerçekleştiren Nur Tatar Askari, mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi. Dünya şampiyonluğunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren milli tekvandocu, şöyle konuştu: "İnşallah bundan sonraki hedefim, 2020 Olimpiyatları. Bu olimpiyatlar için güzel puan aldım. Bu puanla bir adım daha yaklaştım. Üçüncü olimpiyatım olacak. İnşallah orada nasip olursa o rekoru kırmak istiyorum. Gümüş ve bronzun yanına altını da bırakmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edip tekrar madalya alabilirim. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak ve bu madalyayı bütün Türkiye halkına armağan etmek, benim için gerçekten çok onur verici. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu madalyam bütün Türkiye'ye armağan olsun, diyorum." Nur, kürsüye çıkmadan önce ailesiyle telefonda duygusal anlar yaşadıklarını aktardı. Her zaman Türk halkının desteğini arkasında hissettiğine işaret eden milli sporcu, "O yüzden çok mutluyum. İnşallah, böyle büyük nice başarıyı Türkiye'ye getirebilirim." ifadesini kullandı. Güney Kore'de "Altın yumruk" diye kendisiyle gün boyu röportajlar yapıldığını belirten Nur, "Kocamı döve döve şu yumruklarım gelişti." şeklinde espri yaptı. Bu arada, baba Tatar, kızının kendisine verdiği dünya şampiyonluğu sözünü yerine getirdiğini anımsattı ve Nur'dan kameralar karşısında olimpiyatlarda da altın madalya kazanma sözünü aldı.