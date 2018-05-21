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Olcay'dan taraftara başarı sözü

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, "Önümüzdeki sezon, sizlerin dillere destan desteği sayesinde hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam" ifadelerini kullandı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:14
Olcay'dan taraftara başarı sözü

Trabzonspor'un milli oyuncusu Olcay Şahan, gelecek sezon taraftarların desteği ile hak ettikleri başarılara koşacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iniş ve çıkışlarla dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Çeşitli zorluklar çeksek de takım olarak bir şeyi çok iyi biliyorduk. Sezon boyunca sahada skor ne olursa olsun, arkamızda her zaman siz vardınız. Bitmek bilmeyen, dağları aşan sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum ki takımdaki her arkadaşım da benimle aynı fikirde. Sizi gururlandırmak için hepimizin elinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştığına emin olun. Trabzon'un göz bebeği yetenekli genç kardeşlerimin azmine, bizlerin deneyimine, bu şehrin enerjisine inanın! Önümüzdeki sezon sizlerin dillere destan desteği sayesinde hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam."

AA

Son Güncelleme: 21.05.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
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