Olimpiyat mesaisi başlıyor

Karate 1 Premier Lig'de sezonun 6. etabı, 14-16 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları, Almanya'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarıyla başlayacak. Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in 6. etabına, 72 ülkeden 763 sporcu kayıt yaptırdı.

Türkiye Karate Milli Takımı, Berlin'deki Horst Korber Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda tam kadro mücadele edecek. Kadınlarda 11, erkeklerde ise 15 Türk karateci, madalya mücadelesinin yanında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için puan arayacak.

Başkan Delihasan: "Karatecilerimiz zorlu yolculuğa hazır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 7 etaptan oluşan Karate 1 Premier Lig'in 6. ayağının, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren ilk organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Delihasan, Almanya'da tam kadro mücadele edeceklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın burada alacağı dereceler kadar kazanacağı müsabakalar da önem arz ediyor. Çünkü her maç puan anlamına geliyor. Karatenin ilk kez olimpiyatlarda yer alacak olması sebebiyle sıkletler 12'den 8'e düştü. Sporcu sayısı da 80'le sınırlı. Bu da olimpiyat vizesi almanın zorluğunu gösteriyor. Ama şunu açıkça söyleyebilirim, milli karatecilerimiz bu zorlu yolculuğa fazlasıyla hazır. Camia olarak da kenetlenmiş durumdayız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."

Berlin kadrosu

Karate 1 Premier Lig'in Berlin etabında mücadele edecek Türk karateciler şöyle:

Kadınlar

Ferdi kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Büşra Tosun, Selva Nur Akkurt

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Takım kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş

Erkekler

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Gökay İlgezdi

Kumite 60 killo: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş, Gökhan Gündüz, Emre Cevahir

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran