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Oynamadan yarı finale çıktı

Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek finalinde Federer, gıda zehirlenmesi yaşayan rakibi Kyrgios'un korta çıkamamasının ardından adını yarı finale yazdırdı

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Oynamadan yarı finale çıktı

BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek finalinde İsviçreli Roger Federer, Avustralyalı rakibi Nick Kyrgios'un gıda zehirlenmesi gerekçesiyle maça çıkamamasının ardından yarı finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler dördüncü turunda önemli rakibi Rafael Nadal'ı 2-0 yenerek bu sezonki yüksek formunu sürdüren 35 yaşındaki Federer, çeyrek final maçına çıkmadan adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı. İsviçreli tenisçinin rakibi turnuvanın 15 numaralı seribaşı Nick Kyrgios, gıda zehirlenmesi gerekçesiyle karşılaşmaya çıkamadı. Avustralyalı 21 yaşındaki tenisçi, önceki turda dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerindeki "ikinci baharı" yaşayan Federer, daha önce 4 kez zaferle ayrıldığı Indian Wells'in bu sezonki yarı finalinde ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak. Turnuvanın tek kadınlar finalinde ise Rus tenisçiler Svetlana Kuznetsova ile Elena Vesnina karşı karşıya gelecek.
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Indian Wells Tenis TurnuvasıRoger FedererNick Kyrgios
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