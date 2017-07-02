Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pacquiao unvanını kaybetti

Eski bir öğretmen olan ABD'li boksör Horn, WBO yarı orta sıklet unvan maçında Filipinli Pacquiao'yu mağlup etti

Bu haber kez okundu.

Pacquiao unvanını kaybetti
ABD'li boksör Jeff Horn, Filipinli Manny Pacquiao'yu hakem kararıyla yenerek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet kemerini aldı. Avustralya'nın Brisbane kentindeki Suncorp Stadyumu'nda düzenlenen WBO yarı orta sıklet unvan maçında, kariyerinde 59 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberliği bulunan 38 yaşındaki Pacquiao ile daha önce çıktığı 17 müsabakayı da kaybetmeyen Avustralyalı Jeff Horn karşılaştı. Eski öğretmen Horn, müsabakayı 12 raunt sonunda hakemlerin oy birliğiyle kazandı. 117-111, 115-113 ve 115-113'lük puanlarla üç hakemin de üstün ilan ettiği Horn, böylece kemerin yeni sahibi oldu. Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör Pacquiao, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta Floyd Mayweather'a yenilmişti. Ülkesi Filipinler'de senatör olan Pacquiao, 2016'nın kasım ayında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup ederek unvanını korumuştu.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BoksJeff HornManny Pacquiao
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100