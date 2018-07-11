Yetiştirdiği güreşçiler dolayısıyla "Pehlivanlar diyarı" olarak bilinen Antalya'nın Serik ilçesinin başpehlivanları Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemeri yeniden ilçeye getirmek istiyor.

Ata sporu yağlı güreş, Antalya'nın Serik ilçesinde futbol ve basketbol gibi popüler sporlardan daha önde tutuluyor. Çoğunluğu Yörüklerden oluşan ilçedeki güreş organizasyonunu, 15 binden fazla kişi izliyor. Antalya'da yetiştirdiği çok sayıda güreşçi olması dolayısıyla "Pehlivanlar diyarı" olarak bilinen ilçenin altın kemer umutları ise Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil. Serik Belediyespor'un başpehlivanları Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemeri yeniden Serik'e getirmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

650 ve 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getiren Ali Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki organizasyon için son antrenmanlarını yaptığını ifade etti. Geçen yıla göre kendini daha hazır hissettiğini kaydeden Ali Gürbüz, "Geçen sezon hep sakatlıklarla uğraştım. Son 20 günlük antrenmanla çeyrek finale kadar yükselebilmiştim. Bu sene sakatlıkları atlattım. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük bir fark var." diye konuştu.

"O coşkuyu yine Serik'te yaşamak istiyorum"

Yağlı güreşin çok zor bir spor olduğuna işaret eden Ali Gürbüz, "9-10 aylık bir çalışma ile Kırkpınar'a gidiyoruz. Antrenmanlarımız bayağı yoğun geçti. Sezona iyi başladık. Kırkpınar öncesi Kumluca gibi büyük güreş organizasyonlarından birkaçında birinci oldum. Bu güreşler, Kırkpınar'ın yansıması oluyor genelde. İnşallah sezonda gösterdiğim başarıyı Kırkpınar'da da gösteririm." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyalıların kendisinden büyük beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Gürbüz, şöyle konuştu: "Antalyalıların rahmetli babam başpehlivan Recep Gürbüz'e büyük bir sevgisi vardı. Babam 1988'de Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ederek Antalya'ya bu gururu yaşatan ilk kişi olmuştu. Tabii ertesi sene ömrü vefa etmedi. Ondan sonra ben de babamın yarım kalan emanetini geri almak için güreşe başladım ve iki defa başpehlivan oldum. Bu yıl inşallah emeklerimin karşılığını almak, altın kemeri Antalya'ya, Serik'e getirmek istiyorum. Daha önce pehlivanlar diyarına bu gururu yaşatmıştım. O coşkuyu yine Serik'te yaşamak istiyorum."

Mehmet Yeşil Yeşil: "İlçede bize büyük destek veriyorlar"

648 ve 649. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, sezona sakatlıklarla başladığını söyledi. Sakatlığının birkaç hafta önce geçtiğini anlatan Mehmet Yeşil Yeşil, "Serik Belediyespor olarak güçlü bir kadroya sahibiz. İlçede bize büyük destek veriyorlar ve seviyorlar. Serik'e hak ettiği altın kemeri getirmeyi hedefliyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Kırkpınar, çok farklı bir yer. Planların tutmadığı bir yer. Son sözü her zaman Kırkpınar söyler." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın güreşe büyük bir sevdası ve tutkusunun olduğunu aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti: "Yörükler güreşi bir başka seviyor. Başka illerden gelen rakiplerimiz bile Antalya'da güreşirken daha fazla performans sergiliyor. Burada 15-20 bin, diğer yörelerde ise 3-5 bin kişiye karşı güreşiyoruz. Antalyalıların desteği bize artı bir motivasyon oluyor. Antalyalıların sevgisinin karşılığını vermeye çalışacağız. İnşallah ben ya da başka Antalyalı bir pehlivan, başpehlivan olur."