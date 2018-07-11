Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624

Pehlivanlar diyarı

Yetiştirdiği güreşçiler dolayısıyla "Pehlivanlar diyarı" olarak bilinen Antalya'nın Serik ilçesinin başpehlivanları Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil'in hedefi, altın kemeri yeniden ilçeye getirmek

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:11
Pehlivanlar diyarı

Yetiştirdiği güreşçiler dolayısıyla "Pehlivanlar diyarı" olarak bilinen Antalya'nın Serik ilçesinin başpehlivanları Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemeri yeniden ilçeye getirmek istiyor.

Ata sporu yağlı güreş, Antalya'nın Serik ilçesinde futbol ve basketbol gibi popüler sporlardan daha önde tutuluyor. Çoğunluğu Yörüklerden oluşan ilçedeki güreş organizasyonunu, 15 binden fazla kişi izliyor. Antalya'da yetiştirdiği çok sayıda güreşçi olması dolayısıyla "Pehlivanlar diyarı" olarak bilinen ilçenin altın kemer umutları ise Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil. Serik Belediyespor'un başpehlivanları Ali Gürbüz ve Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemeri yeniden Serik'e getirmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

650 ve 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getiren Ali Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki organizasyon için son antrenmanlarını yaptığını ifade etti. Geçen yıla göre kendini daha hazır hissettiğini kaydeden Ali Gürbüz, "Geçen sezon hep sakatlıklarla uğraştım. Son 20 günlük antrenmanla çeyrek finale kadar yükselebilmiştim. Bu sene sakatlıkları atlattım. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Geçen yıl ile bu sene arasında çok büyük bir fark var." diye konuştu.

"O coşkuyu yine Serik'te yaşamak istiyorum"

Yağlı güreşin çok zor bir spor olduğuna işaret eden Ali Gürbüz, "9-10 aylık bir çalışma ile Kırkpınar'a gidiyoruz. Antrenmanlarımız bayağı yoğun geçti. Sezona iyi başladık. Kırkpınar öncesi Kumluca gibi büyük güreş organizasyonlarından birkaçında birinci oldum. Bu güreşler, Kırkpınar'ın yansıması oluyor genelde. İnşallah sezonda gösterdiğim başarıyı Kırkpınar'da da gösteririm." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyalıların kendisinden büyük beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Gürbüz, şöyle konuştu: "Antalyalıların rahmetli babam başpehlivan Recep Gürbüz'e büyük bir sevgisi vardı. Babam 1988'de Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ederek Antalya'ya bu gururu yaşatan ilk kişi olmuştu. Tabii ertesi sene ömrü vefa etmedi. Ondan sonra ben de babamın yarım kalan emanetini geri almak için güreşe başladım ve iki defa başpehlivan oldum. Bu yıl inşallah emeklerimin karşılığını almak, altın kemeri Antalya'ya, Serik'e getirmek istiyorum. Daha önce pehlivanlar diyarına bu gururu yaşatmıştım. O coşkuyu yine Serik'te yaşamak istiyorum."

Mehmet Yeşil Yeşil: "İlçede bize büyük destek veriyorlar"

648 ve 649. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, sezona sakatlıklarla başladığını söyledi. Sakatlığının birkaç hafta önce geçtiğini anlatan Mehmet Yeşil Yeşil, "Serik Belediyespor olarak güçlü bir kadroya sahibiz. İlçede bize büyük destek veriyorlar ve seviyorlar. Serik'e hak ettiği altın kemeri getirmeyi hedefliyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Kırkpınar, çok farklı bir yer. Planların tutmadığı bir yer. Son sözü her zaman Kırkpınar söyler." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın güreşe büyük bir sevdası ve tutkusunun olduğunu aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti: "Yörükler güreşi bir başka seviyor. Başka illerden gelen rakiplerimiz bile Antalya'da güreşirken daha fazla performans sergiliyor. Burada 15-20 bin, diğer yörelerde ise 3-5 bin kişiye karşı güreşiyoruz. Antalyalıların desteği bize artı bir motivasyon oluyor. Antalyalıların sevgisinin karşılığını vermeye çalışacağız. İnşallah ben ya da başka Antalyalı bir pehlivan, başpehlivan olur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali GürbüzBaşpehlivanKırkpınarMehmet Yeşil YeşilYağlı Güreş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kırkpınar'ın atmosferine alışıyorum"
"Kırkpınar'ın atmosferine alışıyorum"
'Sarı fırtına' hızına güveniyor
'Sarı fırtına' hızına güveniyor
Er Meydanı hazır
Er Meydanı hazır
"Kemerde ahım var"
"Kemerde ahım var"
"Yağlı güreş atalarımızın emaneti"
"Yağlı güreş atalarımızın emaneti"
"Geri vitesi olmayan pehlivan"
"Geri vitesi olmayan pehlivan"
İsmail Balaban'ın hayali büyük
İsmail Balaban'ın hayali büyük
Minderin hakimi Türkiye
Minderin hakimi Türkiye
Son şampiyondan erken veda
Son şampiyondan erken veda
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim