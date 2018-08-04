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Ramil: "Rekor deneyeceğiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalyayla 4. olmuştuk. Hedefimiz bu başarının üstüne çıkabilmek" dedi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:05
Ramil: "Rekor deneyeceğiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcuların, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Fatih Çintimar ile milli atletler Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello Escobar ve Özlem Kaya, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonaya 43 sporcuyla gideceklerini belirten Çintimar, "Biz 52 kota almıştık. Bu da tarihteki en yüksek kotamızdı. Ancak yaptığımız test müsabakalarında form durumları üst seviyede olmayan 9 sporcumuzu kafileden çıkardık. Ülkemizi 43 sporcuyla temsil edeceğiz. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalyayla 4. olmuştuk. Bu başarıyla, tarihimizde daha önce alınan 11 madalyanın üstüne çıkmıştık. Hedefimiz bu başarının üstüne çıkabilmek. Bunun için de sporcularımız bütün güçleriyle, devletin vermiş olduğu bütün imkanlarla hazırlanıyor. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler." diye konuştu.

Fatih Çintimar, Türkiye'nin atletizmde 2003 yılından önce Avrupa şampiyonalarında sadece 2 madalya kazandığını dile getirerek, "Daha sonra alınan madalyalar, atletizmin çok hızlı bir şekilde geliştiğini gösteriyor. Son Avrupa Şampiyonası'nda alınan 12 madalya da bunun daha hızlandığını ve 2020 Olimpiyatları öncesi daha ileriye gittiğimizi gösteriyor. Burada genç sporcularımızın da mücadele edecek olması bizi mutlu ediyor. Ayrıca 4x100 metre bayrak yarışında tarihimizin ilk madalyasını almayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramil: "Rekor deneyeceğiz"

Milli atlet Ramil Guliyev, şampiyonada 200 metre yarışında rekor kırmayı deneyeceğini bildirdi. İyi bir sezon geçirdiğini anlatan milli atlet, "Geçen seneye göre form durumumuz daha iyi. İnşallah şampiyonada ülkemizi güzel şekilde temsil edeceğiz. Geçen sene dünya şampiyonu olduğum için bu sene bütün yarışlara davet aldık. Bu da bizim için avantaj oldu. İnşallah orada 200 metrede rekor kırmayı deneyeceğiz. Şampiyonada 200 metre ve bayrak yarışında mücadele edeceğim. 100 metre için henüz kesin karar vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda 400 metre engellide mücadele edecek Yasmani Copello Escobar da 2016 yılındaki şampiyonada altın madalya kazandığını hatırlatarak, "Unvanı tekrar etmek zor. Dünya şampiyonu bir rakibim var. Fizik olarak iyiyim ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. Şampiyonada 3 bin metre su engellide yarışacak Özlem Kaya da güzel bir çalışma süreci geçirdiğini aktararak, "Şu an hiçbir eksiğimiz yok. 2016 yılında madalya aldım. Yine madalya almak istiyorum. Hedefim önce finale kalmak, ardından da madalya ile ülkeme dönmek. Güçlü olduğuma inanıyorum, inşallah ülkeme madalyayla döneceğim." ifadelerini kullandı.

Milli ciritçi Eda Tuğsuz ise şampiyonaya iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Sezon içinde iyi antrenman yaptım. Avrupa sıralamasında 6. sıradayım. Güçlü bir rekabet olacağını düşünüyorum. Kendime güvenim sonsuz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alır ve bayrağımızı dalgalandırırız." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2018 13:52
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Yasmani CopelloTürkiye Atletizm FederasyonuRamil GuliyevÖzlem KayaFatih ÇintimarEda TuğsuzAvrupa Atletizm Şampiyonası
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