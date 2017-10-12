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Rio Olimpiyatları istifa getirtti

2016 Rio Olimpiyatları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Nuzman, istifa ettiğini açıkladı

12 Ekim 2017 Perşembe 10:59
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Rio Olimpiyatları istifa getirtti

Adı rüşvet soruşturmasına karışan Brezilya Olimpiyat Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman, görevinden istifa etti.

Komiteden yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenen Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla geçen hafta ülkesinde gözaltına alınan Nuzman'ın, istifa kararı aldığı belirtildi.  Hapishanedeyken komite üyelerine mektup yazarak kararını açıklayan 75 yaşındaki Nuzman'ın, aklanmadığı takdirde yeniden aday olmayı düşünmediği de kaydedildi. BOC'da 22 yıldır başkanlık görevini sürdüren Nuzman'ın yerine asbaşkan Paulo Wanderley'in getirildiği de bildirildi. Rio de Janeiro kentinin 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi süreciyle ilgili yürütülen "Haksız Oyun" soruşturması kapsamında, geçen ay Nuzman'ın evinde ve ofisinde arama yapılmış ve pasaportuna el konmuştu. Soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Nuzman ile komite yöneticilerinden Leonardo Gryner geçen hafta gözaltına alınmıştı.

AA

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