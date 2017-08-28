Rıza zirvede bırakmak istiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda zirveyi rakiplerine bırakmayarak, yine birincilik kürsüsünde yer alan Rıza, Türk Hava Kurumu'nun (THK) Ankara'daki müzesinde atlama kulesine çıktı ve sergilenen bir uçağa binerek, pilot koltuğuna oturdu.



Milli güreş çi, yaptığı açıklamada, hava sporlarına meraklı olduğunu, uygun görülmesi durumunda da eğitimini alarak, pilotluk yapmak isteyebileceğini dile getirdi. Sporcu olarak sadece güreşten değil farklı branşlardan da zevk aldığını ve yapmak istediğini belirten Rıza, "Uçak kullanmayı, paraşütle atlamayı öğrenmek isterim. İnsanın hayalleriyle yaşaması güzel. Hayal ettik ve bu kadar şeyi başardık. İlerleyen zamanlarda umarım bu hayallerimiz de gerçekleşir." dedi

"Uçaksız da uçar gelirim"

Kariyeri boyunca çok sayıda madalya kazandığına vurgu yapan Rıza Kayaalp , "Her zaman zirvede kalmaya devam ediyoruz. Böyle giderse tek rakibim Türk Hava Yolları olacak. Yeter ki biz inancımızla, kendimize güvenerek yolumuza devam edelim." diye konuştu. Sergilenen uçaklardan birinin pilot kabinine oturan Rıza, "Kaptanınız konuşuyor, herkese iyi günler. 2020 Tokyo Olimpiyatları için birazdan kalkış gerçekleştireceğiz. İyi uçuşlar diliyorum. İnşallah rahat edersiniz. Yolculuğumuz boyunca bir kaç yerde türbülans olabilir korkmayınız. Pilot eğitimi alırsam, 2020 yılında altın madalyayı uçakla ben getireceğim. Altın madalyayı alırsam zaten uçaksız da uçar gelirim." şeklinde espriler yaptı.

Tokyo'da altın alırsa bırakacak

Başarılı güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 'nda altın madalya kazanması halinde güreşi zirvedeyken bırakmayı planladığını açıkladı. Güreşin son yıllarda Türkiye'ye büyük başarılar yaşattığını ve buna da devam ettiğini aktaran Rıza, "Hedef, her zaman ülke sporumuzu ileriye, yükseklere taşımak, daha çok başarı kazandırmak. Bireysel olarak hareket eden bir sporcu değiliz. Ülkemiz adına halkımızı temsil ettiğimizi düşünerek, yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sporcuların Türkiye'yi temsil ettiklerini düşünerek işlerini yapmaları durumunda daha çok başarının geleceğine dikkati çeken Rıza, "Kendi adıma elimden geldiği kadar ülke sporuna katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah ülkemize bol bol dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonlukları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Hedefinin bugüne kadar alamadığı olimpiyat altın madalyasını kazanmak olduğunun altını çizen Rıza, şöyle devam etti: "Olimpiyatta ikincilik, üçüncülük var, dünya ve Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Bunları olimpiyat altın madalyasının taçlandıracağını düşünüyorum. Rio'da ikinci olunca '2020'ye kadar seferberlik ilan ediyorum' demiştim. İlk yılımı Avrupa ve dünya şampiyonu olarak kapattım. Tokyo'ya kadar 3 Avrupa, 2 dünya şampiyonası var. Onları kazanıp, Tokyo'da da altın madalyayı boynuma takarak, bu işi zirvede bırakmak istiyorum. Bırakacağım diyorum ama altın madalya alırsam. Sonrasında ülke sporuna hizmet etmeyi hedefliyorum."

"Gençlere iyi örnek olduğumuzu düşünüyoruz"

Evlenmek için artık olimpiyatta altın madalya almayı beklemeyebileceğini dile getiren Rıza, "Yaş da geldi, 28 oldu. Nasip diyelim, belki 2020'ye kadar olabilir." dedi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüsü olduğunu hatırlatan Rıza, şunları kaydetti: "Kurban Bayramları'nda yardımlara gidiyoruz. Kırgızistan, Tanzanya'dan sonra bu sefer Bosna'ya gideceğiz. Başarılı bir sporcu olarak gönüllülük projelerinde yer almak beni mutlu ediyor. Gençlere iyi örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sefer de halkımızın yardımlarını Bosna'da dağıtacağız."