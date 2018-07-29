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Roma'da madalya arayacağız

İtalya'da yarın başlayacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 30 milli güreşçi mindere çıkacak

29 Temmuz 2018 Pazar 10:07
Roma'da madalya arayacağız

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak. Türkiye, 5 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 10'u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Çıkışımız Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da sürecek." değerlendirmesinde bulundu. İtalya'da madalya mücadelesi verecek tüm güreşçilere başarılar dileyen Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var, ata sporumuz Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Özellikle bu sene uluslararası şampiyonalarda tüm yaş kategorilerinde madalya rekoru kırdık. İtalya'ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli."

İtalya'da ay-yıldızlı mayoyu giyecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo Ahmet Taş

61 kilo Ertuğrul Kahveci

65 kilo İbrahim Kar

70 kilo Hasan Kaya

74 kilo İsa Demir

79 kilo Ramazan Sarı

86 kilo Arif Özen

92 kilo Erhan Yaylacı

97 kilo Feyzullah Aktürk

125 kilo Oktay Güngör

Grekoromen

55 kilo Cihat Liman

60 kilo Kerem Kamal

63 kilo Abdullah Toprak

67 kilo İsmail Gün

72 kilo Veli Yılmaz

77 kilo Ali Osman Erbay

82 kilo Muhittin Sarıçiçek

87 kilo Bedirhan Tan

97 kilo Beytullah Kayışdağ

130 kilo Yakup Yerlikaya

Kadınlar

50 kilo Aynur Erge

53 kilo Zeynep Yetgil

55 kilo Eda Tekin

57 kilo Özge Fındıkçı

59 kilo Hatice Ece Tekin

62 kilo Gamze Nur Adakan

65 kilo Aslı Demir

68 kilo Kadriye Aksoy

72 kilo Tuğba Kılıç

76 kilo Ayşegül Özbeğe

AA

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Avrupa Gençler Güreş ŞampiyonasıGüreşİtalyaMadalyaMinderRoma
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