Roma'da madalya arayacağız

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak. Türkiye, 5 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 10'u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Çıkışımız Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da sürecek." değerlendirmesinde bulundu. İtalya'da madalya mücadelesi verecek tüm güreşçilere başarılar dileyen Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var, ata sporumuz Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Özellikle bu sene uluslararası şampiyonalarda tüm yaş kategorilerinde madalya rekoru kırdık. İtalya'ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli."
İtalya'da ay-yıldızlı mayoyu giyecek milli sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo Ahmet Taş
61 kilo Ertuğrul Kahveci
65 kilo İbrahim Kar
70 kilo Hasan Kaya
74 kilo İsa Demir
79 kilo Ramazan Sarı
86 kilo Arif Özen
92 kilo Erhan Yaylacı
97 kilo Feyzullah Aktürk
125 kilo Oktay Güngör
Grekoromen
55 kilo Cihat Liman
60 kilo Kerem Kamal
63 kilo Abdullah Toprak
67 kilo İsmail Gün
72 kilo Veli Yılmaz
77 kilo Ali Osman Erbay
82 kilo Muhittin Sarıçiçek
87 kilo Bedirhan Tan
97 kilo Beytullah Kayışdağ
130 kilo Yakup Yerlikaya
Kadınlar
50 kilo Aynur Erge
53 kilo Zeynep Yetgil
55 kilo Eda Tekin
57 kilo Özge Fındıkçı
59 kilo Hatice Ece Tekin
62 kilo Gamze Nur Adakan
65 kilo Aslı Demir
68 kilo Kadriye Aksoy
72 kilo Tuğba Kılıç
76 kilo Ayşegül Özbeğe
AA