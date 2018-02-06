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Ruslar CAS'a itiraz etti

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılım talepleri reddedildiği gerekçesiyle 32 Rus sporcu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu

06 Şubat 2018 Salı 09:47
Ruslar CAS'a itiraz etti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılma taleplerini reddettiği gerekçesiyle 32 Rus sporcu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulundu.

CAS'tan yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatlarına katılım talebi IOC tarafından reddedildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan 32 Rus sporcu hakkında yarın toplantı yapılacağı belirtildi. Açıklamada, oyunların başlamasına kısa bir süre kalması nedeniyle toplantının ardından alınacak kararın ivedilikle açıklanacağı vurgulandı.

CAS tarafından men cezası kaldırılanların da yer aldığı itirazda bulunan Rus sporcular şöyle: Victor Ahn, Vladimir Grigorev, Anton Shipulin, Evgeniy Garanichev, Ruslan Murashov, Ekaterina Shikhova, Sergei Ustyugov, Ksenia Stolbova, Ekaterina Urlova-Percht, Maksim Tcvetkov, Irina Uslugina, Yulia Shokshueva, Daria Virolainen, Dmitri Popov, Roman Koshelev, Mikhail Naumenkov, Alexei Bereglasov, Valeri Nichushkin, Anton Belov, Sergei Plotnikov, Evgeniya Zakharova, Ruslan Zakharov, Anna Iurakova, Alexey Esin, Yulia Skokova, Elizaveta Kazelina, Sergey Gryaztsov, Ivan Bukin, Denis Arapetyan, Artem Kozlov, Gleb Retivikh, Alexey Volkov.

CAS, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle IOC tarafından ömür boyu men cezası alan 42 Rus sporcudan 39'unun dosyasını geçen hafta incelemişti. Doping yaptıklarına ilişkin yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle 28 Rus sporcunun cezasını kaldıran CAS, 11 sporcunun cezasının ise 2018 Kış Olimpiyatları'nın ardından sona ermesine karar vermişti. Karara tepki gösteren IOC, cezanın kaldırılmasının Rus sporculara izin verileceği anlamına gelmediğini kaydetmiş ve CAS'ın cezasını kaldırdığı 13 Rus sporcunun 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılma talebini reddetmişti.

AA

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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları32 Rus SporcuUluslararası Olimpiyat KomitesiUluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
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