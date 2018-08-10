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Şampiyon belli oluyor

Türkiye Boks Ligi'nde son hafta maçları 12 Ağustos Pazar günü İstanbul'da yapılacak

10 Ağustos 2018 Cuma 10:14
Şampiyon belli oluyor

Türkiye Boks Federasyonunun ilk kez düzenlediği ligde yaptıkları 10 maçı da kazanan Fenerbahçe ile Beşiktaş, son haftaya namağlup girdi.

Ankara, İstanbul, Hatay, Mersin, Malatya, Samsun, Osmaniye, Kayseri ve Erzurum'un ev sahipliklerinde gerçekleşen lig müsabakaları sonunda 11. hafta öncesi Fenerbahçe ile Beşiktaş, 30'ar puan ve averajla ilk iki sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçları kazanan takım, Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin ilk şampiyonu unvanını elde edecek.

Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak son hafta karşılaşmaları saat 12.00'de başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki şampiyonluk müsabakaları ise saat 21.00'den itibaren yapılacak.

Sporseverler maçları ücretsiz olarak izleyebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBoksFenerbahçeSporSpor Toto Türkiye Boks LigiTürkiye Boks Federasyonu
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