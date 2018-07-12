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'Sarı fırtına' hızına güveniyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivanlığı kazanan "sarı fırtına" lakaplı İsmail Balaban, bu yıl da Er Meydanı'nı rakiplerine dar etmeyi hedefliyor

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:11
'Sarı fırtına' hızına güveniyor

652'nci ve 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "sarı fırtına" lakaplı İsmail Balaban, hızı ve çevikliğiyle rakiplerine Er Meydanı'nı dar etmek istiyor.

Kırkpınar'da 2013 yılından itibaren başpehlivanlık kategorisinde güreşen Balaban, yaptığı güreş oyunları ve çayırdaki hızıyla güreşseverlerin ilgisini çekiyor. Er Meydanı'nda kendisinden uzun, iri cüsseli ve kilolu rakiplerine karşı hızını ve çevikliğini kullanan Balaban, bu süre içinde iki kez kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

İsmail Balaban, yaptığı açıklamada, yağlı güreşin vücut bütünlüğü gerektiren bir spor olduğunu ve yoğun çalışma istediğini söyledi. Yağlı güreşte kondisyon, zeka ve tekniğin çok önemli olduğunu anlatan Balaban, "Hepsini bir bütün olarak görmeliyiz. Ben de güreşlere buna göre hazırlanıyorum. Fizik yapısı olarak daha çabuk ve daha çeviğim. Güreş tekniklerini refleks olarak daha hızlı bir şekilde uygulayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim var. O yüzdende güreşim takdir topluyor." diye konuştu.

Bu yıl da hedefinin altın kemer olduğunu aktaran Balaban, ikiz kardeşi Turan Balaban ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde güreşerek çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Balaban, bu yıl Er Meydanı'nda ikiziyle finale kalmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu hedefler doğrultusunda sahaya çıkacağız. Tabii kura şansı da var. İnşallah finale kadar birbirimize düşmeyiz ve finale kalırız. Daha önce karşılaşmalarımız oldu. Kırkpınar'a kadar 5-6 kez karşılaştık ikizimle. Hatta ilk turda güreştiğimiz karşılaşmalar oldu. Zaten antrenmanlarda hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkiz başpehlivanlardan Turan Balaban da başpehlivanlık kategorisinde geçen yıl kazandığı tecrübeyi bu yıl Er Meydanı'nda yansıtmak istediğini söyledi. Turan Balaban, küçüklükten beri hayallerinin Kırkpınar'da başpehlivanlık kategorisinde güreşmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bunu geçtiğimiz yıl başararak tarihe geçtik. Bu ilki başardığımız için çok mutluyuz. Kardeşimle güreşmek çok ayrı bir duygu. Daha önce alt kategorilerde ve minder güreşinde finallerimiz oldu. İnşallah Kırkpınar'da da finale çıkarız ve bir tarih daha yazarız. Ailemiz bu başarılarımızdan dolayı çok mutlu. Biz de onlara bu mutluluğu yaşattığımız için çok gururluyuz. Başarılarımızı bu şekilde devam ettirmek istiyoruz."

AA

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657. Tarih Kırkpınar Yağlı GüreşleriAltın KemerBaşpahlivan İsmail BalabanBaşpehlivan Turan BalabanHızTeknik
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