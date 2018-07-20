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Şeker çuvalı hayalini gerçekleştirdi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, annesinin şeker çuvalından diktiği kispet ile 9 yaşında başladığı yağlı güreşte altın kemerin daimi sahibi olmak istiyor

20 Temmuz 2018 Cuma 11:07
Şeker çuvalı hayalini gerçekleştirdi

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, ilk güreşlerini annesinin şeker çuvalından diktiği kispet ile yaptığını söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen Orhan Okulu, yağlı güreşe babası Bekir Okulu'nun teşvikiyle 9 yaşında başladı. Kumluca'da antrenmanlara başlayan Orhan Okulu'nun kispet istemesi üzerine annesi Huriye Okulu, şeker çuvalından kispet dikerek oğlunu çalışmalara gönderdi.

Kırkpınar'a ilk defa 11 yaşında giden Orhan Okulu, 654. ve 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak kürsüye çıkarak büyük bir başarı elde etti. Orhan Okulu, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren güreşi çok sevdiğini söyledi. Güreşe ilk başladığı günlerde maddi imkansızlıklar nedeniyle kispetinin bulunmadığını anlatan Orhan Okulu, "Güreşe 9 yaşında başladığımda annem, beyaz şeker çuvalından kispet dikmişti. İlk güreşlerimi şeker çuvalıyla yapmıştım. Anneme emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ailem sayesinde bu günlere geldim." dedi.

"O an çok mutlu oldum"

Kırkpınar'da her yıl derece elde ettiğini, 23 yaşındayken başpehlivan olarak güreşmeye başladığını hatırlatan Orhan Okulu, "Her yıl giderek kendimi geliştiriyorum. Türkiye'de Kırkpınar dışında Kurtdereli, Elmalı ve Kumluca gibi büyük güreşler var. Elmalı'da tarihi bir başarı elde ederek 5 kez üst üste kazandım. Kırkpınar'dan bile eski olan Elmalı Er Meydanı'nda ikinci defa altın kemerin daimi sahibi olmak istiyorum." diye konuştu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık final mücadelesinde Şaban Yılmaz'ı yendiği sırada hissettiklerini dile getiren Orhan Okulu, "O an çok mutlu oldum. Aklıma mutluluktan başka hiçbir şey gelmedi. Her güreşçinin hayali altın kemeri kuşanmaktır. 2015 yılında da aynı sevinci yaşamıştım. Altın kemerin daimi sahibi olup Antalya'ya bir ilki yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Geri vitesi olmayan başpehlivan"

Kırkpınar'a 10 ayda hazırlandığını belirten Orhan Okulu, şunları kaydetti: "Rakiplerim benden ortalama 20 kilo ağır. Aradaki açığı da çok çalışarak kapatıyorum. Müsabakalarda rakiplerimi yoruyorum. Devamlı saldırgan güreştiğim için de 'geri vitesi olmayan başpehlivan' diyorlar. Başarımın sırrı çok çalışmak ve inanmak. Kış boyunca haftanın 6 günü antrenman yaptım. Sadece güreşe odaklanıyorum. Bu kemeri bir daha bırakmamak istiyorum. Antalyalıların sevgisine layık olmaya çalışıyorum. Antalya'nın yağlı güreşte önemli bir ağırlığı var. Bu Yörük kültüründen geliyor. Çocukken misafirliğe gittiğimizde ev sahibinin çocuklarıyla bizi güreştirirlerdi. Belediyelerin de önemli destekleri var. Her başarılı sporcu onlarca yeni yağlı güreş sporcusunun önünü açıyor."

Orhan Okulu, 45 yaşına kadar güreşme hakkının bulunduğunu ve yaşı elverdiği sürece güreşeceğini, altın kemerin her zaman adayı olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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