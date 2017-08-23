Serbest güreşçiler Fransa'ya gitti

2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takımı Fransa'ya gitti.
Ay-yıldızlı takım, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla şampiyonanın düzenleneceği başkent Paris'e hareket etti. Teknik direktör İbrahim Akgün yönetimindeki milli takımın kadrosunda 57 kiloda Süleyman Atlı, 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 65 kiloda Mustafa Kaya, 70 kiloda Yakup Gör, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Selim Yaşar, 97 kiloda Rıza Yıldırım ve 125 kiloda Taha Akgül bulunuyor. Dünya Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları 25 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.