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Serbest güreşçilerimiz iddialı

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İlbayhanov, "Genç sporcularımız üstüne koyarak gidiyorlar. İyi bir rekabet var. İnşallah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kendilerini hazırlayacaklar. Altyapımız sağlam" şeklinde konuştu

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:39
Serbest güreşçilerimiz iddialı

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, iyi bir altyapıya sahip olduklarını belirterek, "23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın hepsi madalyaya aday." dedi.

İlbayhanov, yaptığı açıklamada, 4-10 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarında sona geldiklerini söyledi. Gençlerden büyüklere geçişte daha önce sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Dağıstanlı teknik adam, 23 yaş altı kategorisiyle bu problemin ortadan kaldırıldığını aktardı.

İlbayhanov, 23 yaş altında yapılan şampiyonaların gençleri olimpiyatlara hazırladığını dile getirerek, "23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek güreşçilerden en az 5'i 2020 Tokyo Olimpiyatları'na aday." ifadesini kullandı. Alttan gelen sporcuların büyükleri zorladığına işaret eden İlbayhanov, "Genç sporcularımız üstüne koyarak ilerliyorlar. İyi bir rekabet var. İnşallah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kendilerini hazırlayacaklar. Altyapımız sağlam." değerlendirmesinde bulundu.

"Genç sporculara güveniyorum"

Dağıstan'da büyükler kategorisinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde 2'si altın olmak üzere 5 madalya kazandıklarını hatırlatan teknik adam, "Avrupa Şampiyonası büyüklerde çok iyi geçti. Zor geçeceğini düşünüyorduk ama sonuç güzel oldu. Gençlere iyi örnek oldular. Şimdi sıra gençlerde. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın hepsi madalyaya aday." diye konuştu.

İlbayhanov, genç sporculara güvendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Takımımızda gençler, 23 yaş altında dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış önemli isimler mevcut. Şampiyonanın İstanbul'da yapılacak olmasının hem avantaj hem de dezavantajları var. Seyirci avantajına sahibiz ama diğer taraftan da stres faktörü olacak. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Ev sahibi olduğumuz için daha çok madalya kazanmak istiyoruz."

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler serbest stilde 57 kiloda Bekir Şahin, 61 kiloda Ertuğrul Kahveci, 65 kiloda Utku Doğan, 70 kiloda Enes Uslu, 74 kiloda Muhammet Akdeniz, 79 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, 86 kiloda Arif Özen, 92 kiloda Semih Yazıcı, 97 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Hüseyin Civelek temsil edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GüreşHüseyin Civelekİshak İlbayhanovİstanbulMuhammet AkdenizSerbest Güreş Milli Takımı
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