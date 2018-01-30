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Servet umudunu kaybetmedi

Sakatlıklar sonrası form tutmaya çalışan olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül, en önemli desteği ailesinden alıyor

30 Ocak 2018 Salı 09:59
Servet umudunu kaybetmedi

Antrenmanlara yeniden başlayan olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül'ün en önemli motivasyon kaynağını ailesi oluşturuyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tataminin uzağında kalan Servet, yaşamını sürdürdüğü Almanya'da gerçekleştirdiği antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen yıl sadece iki organizasyona katılan ve tekvandoyu bırakma noktasına gelen milli sporcu, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık bir aydır antrenman yaptığını belirten Servet, "Ağrılarım oluyor ama yavaş yavaş çalışmalarımı yapıyorum. 'Güzel gidiyor.' diyebilirim." ifadelerini kullandı. Servet, 2015'te doğan kızı Esmira'nın ardından iki ay önce de oğlu Bartu'nun dünyaya geldiğini hatırlattı.

Almanya Tekvando Milli Takımı ile birçok madalya kazanan Melda ile evli olan ve ikinci kez babalık mutluluğunu yaşayan Servet, antrenman dönüşünü iple çektiğini belirterek, "Eve dönüp çocuklarımı kucağıma almak güzel oluyor. Çocuklarımın gülüşü, bütün yorgunluğumu alıyor. Ailem en önemli destekçim." diye konuştu. Milli tekvandocu, baba olduktan sonra hayata bakış açısının değiştiğine işaret ederek, "Önceliği çocuklarım aldı. Artık ilk sırada çocuklar geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Form tutmam zaman alacak"

Tatamiyi özlediğini vurgulayan 29 yaşındaki Servet Tazegül, "Tekvandodan uzak kalınca yaptığın işin değerini daha iyi anlıyorsun." dedi. 5 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli tekvandocu, tekrar forma girmesinin ise zaman alacağını dile getirdi. Uzun süre antrenman yapmaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Servet, şunları kaydetti: "Ağrılarımdan dolayı tekvandoya ara vermek mecburiyetinde kaldım. Motivasyon eksikliği de vardı, kararsızdım. Tekvandoyu özledim. Vücudumu hazırlamaya çalışıyorum. Şu anki durumum eskisi gibi değil. Form tutmam zaman alacak. Çünkü uzun süre tatamiye ara verdim. O yüzden uzun süre antrenman yapıp, forma girdikten sonra belki sahalara dönerim."

Servet Tazegül, son olarak geçen yıl haziran ayında Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmış ve ikinci turda elenmişti. Olimpiyat üçüncülüğü de bulunan milli tekvandocu, 2017'de ayrıca mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ancak madalyanın uzağında kalmıştı.

AA

Son Güncelleme: 30.01.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
TekvandoServet TazegülAntrenmanAileAlmanya
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